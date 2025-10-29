В Екатеринбурге нашли способ помочь семьям без детей

В Екатеринбурге семьи, которые живут в стесненных условиях и из-за финансов откладывали рождение ребенка, теперь могут надеяться на получение денег на квартиру от городских властей. Для этого утвердили муниципальную программу "Доступное жилье молодым семьям на 2026-2030 годы".

Предполагается, что она будет работать только для тех, кто не может накопить на собственную квартиру, но состоит в браке уже несколько лет. По подсчетам городских властей, на 1 января 2025 года таких семей в Екатеринбурге - 278. Их доходы не позволяют накопить на первоначальный взнос для получения ипотеки и тем более построить собственное жилье.

В документе указано, что за пять лет реализации программы она поможет улучшить жилищные условия 80 парам - в каждый год по восемь семей смогут получить деньги на квартиру. Запланированная сумма - 579 миллионов рублей.

"Зачастую семьи распадаются из-за нерешенного квартирного вопроса, отказываются от рождения детей. Поддержка молодых пар будет способствовать укреплению отношений, - сказано в документе. - Цены на жилье в Екатеринбурге растут стремительно, средний размер от первоначального взноса по ипотеке в 2025 году составил около 27 процентов, поэтому принято решение финансово усилить программу".

Кстати

Впервые такая же программа была утверждена в 2016 году. Благодаря ей жилищные условия улучшили более 270 молодых семей. В 2024 году - только 15 пар, что составляет 5,4 процента от числа молодых семей, признанных нуждающимися в собственной квартире.