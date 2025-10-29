В России анонсировали проект против детского буллинга

Глава министерства образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков анонсировал новый проект, который направлен на борьбу с буллингом в школах, «Мы с тобой онлайн». Об этом он рассказал в соцсетях.

Поводом к данному объявлению стал очередной случай подростковой жесткости в школе в одном из областных муниципалитетов. В образовательном учреждении в Ветлужском округе сверстники затравили 13-летнюю девочку. Дети создали Telegram-канал, в котором оскорбляют школьницу и ее семью, желают ей смерти и выкладывают непристойное видео. Сама девочка рассказала, что один из одноклассников постоянно бьет ее и унижает.

Михаил Пучков высказался об этом происшествии. Он напомнил о том, что буллинг — это форма насилия, поэтому недопустим, в том числе в школах. Еще он заявил, что ведомство создало рабочую группу, которая выяснит обстоятельства конфликта и посетит школы Ветлужского округа, а психологи пообщаются с пострадавшей девочкой и ее мамой.

Кроме этого, в заключительной части своего поста министр рассказал о том, что с 1 ноября в регионе стартует проект «Мы с тобой онлайн». Дети смогут анонимно позвонить на телефон доверия и пообщаться с психологом в чате или сообщить о фактах буллинга в школе.

