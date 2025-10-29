В каком возрасте детям можно начинать есть суши и икру

Педиатр Анатолий Моисеев объяснил, когда детям можно начинать давать суши и икру.

Как рассказал доктор медицинских наук, завкафедрой пропедевтики детских болезней Пироговского Университета, угощать детей икрой можно уже с пятилетнего возраста. По его словам, красная икра полезна для здоровья малышей благодаря высокому содержанию в ней Омега‑3. Однако стоит помнить, что в этом продукте много соли и высокая жирность.

Нужно иметь ввиду, что икра довольно жирный продукт. Поэтому детям с пятилетнего возраста нужно начинать не более, чем с 20 граммов – это чайная ложечка, – рассказал врач РИА "Новости".

В таком случае можно избежать перегрузки гепатобилиарной системы от переизбытка жира, передает издание Тульская служба новостей.

Педиатр добавил, что крабовые палочки, рыбные полуфабрикаты и морепродукты также стоит вводить в рацион только после пяти лет, ведь они могут вызвать аллергию. А суши и сашими до этого возраста под запретом, так как в них используется сырая рыба, которая может быть опасна для ребенка.