Хирург назвал тревожные звоночки в изменении походки у ребенка

Врач-хирург сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал, что развитие походки у детей проходит определенные этапы. Отклонение от классической модели может указывать на скрытые заболевания, неврологические проблемы или нарушения развития.

«Дети учатся ходить в предсказуемой последовательности. К 12–18 месяцам большинство малышей начинают ходить самостоятельно, что характеризуется широкой опорой, короткими шагами и высоким положением рук для равновесия. На данном этапе уже становится возможным заметить первые звоночки. Поскольку дети редко жалуются на боль, родителям необходимо быть особенно внимательными к признакам и симптомам», - отметил специалист.

В числе тревожных признаков - ходьба с повернутыми внутрь/наружу стопами, частые падения и спотыкания, усталость после длительной ходьбы или физической активности, ненормальный износ обуви (особенно на кончиках пальцев), ходьба на цыпочках, поворот коленей друг к другу, плоскостопие, трудности с успеваемостью за ровесниками во время физических нагрузок, «С-образные» ступни.

«Например, ходьба на цыпочках часто встречается у детей, только начинающих ходить, и обычно корректируется самостоятельно. Однако если изначально ребенок демонстрирует нормальную походку, но позже начинает ходить на цыпочках, его следует обследовать на предмет неврологических или мышечных заболеваний. Для косолапой походки характерно поворачивание стоп внутрь. Это может быть результатом искривления стопы, внутреннего вращения большеберцовой или бедренной кости. Подобная походка часто встречается в раннем детстве и обычно проходит по мере роста, но в тяжелых случаях может потребоваться ношение корсета или физиотерапия», - объяснил хирург Безрукавый.

При вывороте носков наружу ступни развернуты по причине наружного вращения бедренной или большеберцовой кости, слабости связок или заболевания тазобедренных суставов. Врач подчеркнул, что в этом случае рекомендуется провести обследование на предмет ортопедических проблем. Походка Тренделенбурга развивается, когда ребенок переносит вес на одну сторону из-за слабости приводящих мышц бедра, в результате чего таз опускается на противоположную сторону. Она наблюдается при таких состояниях, как дисплазия тазобедренного сустава, болезнь Пертеса или мышечная дистрофия.

При плоскостопии, как объяснил хирург, своды стоп еще не сформированы и при ходьбе полностью прикасаются к полу. Это нарушение походки является нормальным для детей младшего возраста и обычно проходит в течение первых 10 лет жизни. Для спастической походки характерны жесткие, ножницеобразные движения ног, при которых колени перекрещиваются во время ходьбы. Обычно это наблюдается у детей с церебральным параличом или спастической диплегией из-за повышенного мышечного тонуса и напряжении в нижних конечностях.