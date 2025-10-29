Что делать, если ваш ребенок закурил

Вредные привычки могут появиться у каждого, особенно в подростковом возрасте, когда желание попробовать что-то новое становится особенно сильным. Клинический психолог Юлия Курачинова предлагает родителям несколько рекомендаций, как справиться с этой ситуацией.

© Freepik

Подростки могут начать курить по разным причинам. Среди них — желание казаться взрослее, потребность вписаться в социальную группу, стремление завоевать авторитет, снятие напряжения или любопытство и подражание сверстникам.

Родители часто не замечают, как их ребёнок начинает зависеть от вредных привычек, списывая изменения в поведении на переходный возраст. Однако есть несколько признаков, указывающих на проблему: замкнутость и агрессия, появление новых друзей, которые могут оказывать негативное влияние, пропуски занятий и снижение успеваемости, изменения во внешности и появление предметов, связанных с вредными привычками.

Главная задача родителей — поддержать ребёнка и оставаться для него другом. Давление и насилие не помогут справиться с проблемой. Юлия Курачинова рекомендует спокойно поговорить с подростком, узнать, когда и почему он начал курить или употреблять алкоголь, ненавязчиво рассказать о вреде вредных привычек и поделиться личным опытом борьбы с ними.

Также стоит предложить альтернативные способы самовыражения, такие как занятия спортом, игра на музыкальных инструментах или хобби. Родители должны быть примером для своих детей, демонстрируя здоровый образ жизни.

Если проблема остаётся нерешённой, рекомендуется обратиться к специалисту — психологу или психиатру. В критических случаях можно обратиться за помощью к школьному психологу, комиссии по делам несовершеннолетних или в наркологический диспансер.

Родители играют ключевую роль в формировании здоровых привычек у детей, поэтому важно быть внимательными к изменениям в их поведении и своевременно реагировать на них. Совместные занятия спортом, поездки и другие мероприятия помогут укрепить семейные узы и создать положительный пример для подростка, подчеркнула психолог в интервью для «Тульской службы новостей».