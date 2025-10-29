Психолог дал советы, как помочь школьнику просыпаться зимой без стресса

Соблюдение единого режима дня даже в выходные — ключевое правило для комфортного пробуждения школьника в тёмные зимние утра. Об этом в беседе с RT рассказала практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

© Freepik

«Если ребёнок встаёт в семь утра, чтобы пойти в школу, то нужно тогда и в выходные так же вставать. Иначе сбиваются все режимы, и в будни ребёнок будет хотеть спать дольше», — пояснила эксперт.

Собеседница RT рекомендовала будить ребёнка мягко и постепенно: сначала открыть дверь, потом зайти, погладить по голове и спокойно попросить пробуждаться. Для сложных случаев она посоветовала делегировать ответственность самому школьнику.

«Пусть он сам ставит будильник, сам просыпается. А вы просто за этим аккуратно приглядывайте», — отметила Дугенцова.

Для снижения утреннего стресса психолог рекомендовала создать чёткий утренний ритуал по пунктам: встать, заправить кровать, почистить зубы, позавтракать.

«Можно сделать планер, где ребёнок будет ставить галочки после каждого действия. Это действительно классно работает», — подчеркнула она.

Чтобы отличить обычную лень от эмоционального истощения, эксперт посоветовала обращать внимание на психосоматические симптомы.

«Если у ребёнка болит горло или он становится вялым — это показатель, что ему нужно больше отдыха. После школы важно сразу идти на детскую площадку выплёскивать эмоции. Потому что саморегуляция — это невероятная вещь для младших школьников», — резюмировала Дугенцова.

Ранее педиатр назвал информационную перегрузку основной причиной усталости школьников.