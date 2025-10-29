Как запрет прикасаться к детям повлияет на учебный процесс

Учителя школ Свердловской области больше не смогут физически воздействовать на учащихся ни при каких обстоятельствах, включая случаи нарушения дисциплины, сообщила региональный детский омбудсмен Татьяна Титова. Как данная инициатива повлияет на учебный процесс, рассказала психолог Марианна Абравитова.

© Вечерняя Москва

Она поддержала нововведение, подчеркнув важность разделения позитивных и негативных телесных контактов. По мнению специалиста, запреты необходимы лишь в ситуациях конфликтов, поскольку применение силы негативно сказывается на отношениях ребенка с родителями и окружающим миром.

Абравитова уверена, что подобные ограничения направлены исключительно против педагогов, использующих физическое воздействие в воспитательных целях, и не затронут настоящих профессионалов, мотивированных любовью к детям и педагогической работе.

— Педагогом все-таки должен быть человек, у которого есть призвание. Если человек идет и занимается своей профессией по призванию, потому что он любит и уважает детей, ему и в голову не придет заниматься каким-то рукоприкладством в отношении ребенка. Поэтому, если будет введено такое правило, оно будет введено как раз против псевдопедагогов, — заключила Абравитова.

Таким образом, мера направлена на защиту психического здоровья школьников и укрепление доверительных отношений в образовательном процессе, сообщает «Подмосковье сегодня».

Ранее в поселке Аять Свердловской области бывший директор школы Елена Яковлева организовала схему мошенничества с кредитами, в результате которой педагоги оказались должны банкам миллионы рублей.

Кроме того, воспитательница из детского сада в Асбесте Свердловской области избила маленькую девочку. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.