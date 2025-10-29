Мишонова призвала усыпить маламута после смертельного нападения на младенца

Собаку, которая загрызла младенца в подмосковном пос. Трехгорка, необходимо усыпить. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Нет безопасных пород. Собака должна быть на поводке и в наморднике. Я в этом убеждена уже несколько лет. После того как джек-рассел вот так же напал на трехлетнюю девочку у нас в Подмосковье, перегрыз ей венную артерию, и девочка погибла. По статистике люди, особенно дети, чаще страдают от нападения именно домашних собак. Маламута, который убил ребенка, надо усыпить», – написала Мишонова.

Ранее «Известия» писали, что грудной ребенок погиб от нападения собаки в частном доме в подмосковном пос. Трехгорка.