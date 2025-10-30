Родителям назвали плюс «шведского стола» для школьников

Организация питания в форме «шведского стола» позволит детям и школам почувствовать себя лучше, заявил НСН Амет Володарский.

«Шведские столы» в школах помогут детям стать организованнее, а школам сократить расходы, рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с НСН.

В Госдуме предложили Роспотребнадзору ввести шведский стол в школьных столовых. По словам депутата Ирины Филатовой, от граждан поступают многочисленные сигналы с критикой вкусовых качеств и потребительской привлекательности питания в образовательных и медицинских учреждениях. Володарский подтвердил, что новая мера поможет сделать меню вкуснее и привлекательнее, а также поможет школьникам.

«Я поддерживаю инициативу введения в школах "шведского стола". Тогда у каждого ребенка будет возможность самому выбирать, сколько и чего класть. Школа на этом очень хорошо экономит с точки зрения отходов и потребления продуктов. Это помогает также снизить нагрузку на трудовые ресурсы. Все это было посчитано еще отельерами. Сейчас ребенку накладывают определенную порцию. Там столько, сколько положено, и дети не едят так много. Я сам как родитель вижу, что мои младшие дети не питаются в школе. Если бы им дали возможность выбора "шведского стола", то они бы накладывали разнообразной еды, да и они много себе не положат. Это еще и организует ребенка куда лучше, чем когда ты сидишь, тебе все принесли, убрали за тобой. Такое вообще развивает у человека инфантилизм», — указал он.

