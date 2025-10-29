Как сделать так, чтобы дети полюбили красную икру

Педиатр Анатолий Моисеев дал несколько советов россиянам, которые желают приучить своих детей есть красную икру. На эту тему он побеседовал с РИА Новости.

© РИА Новости

«Икра для детей полезна, но она рекомендуется не ранее, чем с пяти лет, из-за концентрации соли, хотя содержание омеги-3 там велико. Начинать лучше с лососевой икры, красной», — порекомендовал педиатр.

Моисеев напомнил, что икра — это жирный продукт, поэтому давать его детям нужно с осторожностью, так как переизбыток жира может создать повышенную нагрузку на систему образования и выведения желчи. По словам врача, ребенку рекомендуется съедать за раз примерно чайную ложку икры, то есть около 20 граммов.

Педиатр подчеркнул, что морепродукты, рыбные полуфабрикаты, крабовые и рыбные палочки, а также суши и сашими тоже стоит давать детям только с пяти лет.

