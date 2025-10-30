РДКБ: Выброшенная отцом из окна девочка из Уфы переведена из реанимации

В состоянии трехлетней девочки из Уфы, выброшенной из окна отцом, наметилась положительная динамика, ребенок переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии и проходит лечение в нейрохирургическом отделении Российской детской клинической больницы Минздрава России. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

«После перевода из реанимации в профильное отделение мы отмечаем у ребенка положительную динамику в ее состоянии: появились движения в конечностях, способность глотать, речь, обращения к матери. Пациентка находится на самостоятельном дыхании и получает консервативную терапию, направленную на компенсацию последствий травм. За ее здоровьем ведет динамическое наблюдение мультидисциплинарная команда специалистов клиники. Девочка пребывает в палате вместе с мамой», – сообщил заведующий нейрохирургическим отделением РДКБ Минздрава России Валентин Пальм, чьи слова цитирует пресс-служба.

В медучреждении добавили, что все необходимое специализированное лечение оказывается ребенку в полном объеме.