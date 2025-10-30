Лингвист рассказал, как ИИ помогает детям учиться

Инструмент может помогать с объяснением, корректировкой, раскрытием темы и исправлением ошибок.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась кандидат филологических наук Диана Белан.

«Многие учителя активно выступают против искусственного интеллекта, использования его в образовании. Думаю, это исходит от страха и непонимания, как с ним вообще работать, как к нему подходить. Его отвергают как нечто ненужное, вредное для студентов, для учащихся, то есть всё это влияет на образовательную систему. Мы уже никуда не уйдём от этих нововведений. Надо просто к ним адаптироваться, научиться их использовать. В моём видении, искусственный интеллект может стать лингвистическим фонариком, потому что он может подсветить там, где непонятно, он может скорректировать, раскрыть тему более широко, исправить ошибки, объяснить. Это бесконечный партнёр для диалогов».

Ранее архитектор Андрей Комиссаров констатировал необходимость совершенствования рефлексии и осознанности из-за развития ИИ. При постоянном использовании нейросети могут замещать мышление. Поэтому система образования должна быть нацелена на развитие в гражданах ответственности и самостоятельности.