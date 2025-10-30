Трудным подросткам предложили помогать с помощью «рискового контента»

Речь идёт о вождении питбайка и автомобиля, а также о парашютном спорте.

Так они смогут «выплеснуть адреналин». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала уполномоченный по правам ребёнка в столице.

«Подростки хотят выделиться, чтобы их заметили. Кто-то идёт в спорт, а кто-то идёт в другие места, в том числе в соцсети, придумывает всякие негативные вещи, и его тоже замечают. Здесь и сейчас я стану знаменитым, пускай антигероем, но я стану героем же. Нам надо придумать такую историю, чтобы они прославились, но только без приставки «анти-», а для этого дать им возможность. Для таких ребят, которые по грани ходят, надо давать бесплатные кружки. Систему дополнительного образования, где содержится вот такой рисковый контент. Например, питбайки, автоспорт, не знаю, парашютный спорт. Там, где они могут выплеснуть свой адреналин. Потому что ребята, кстати, и девчонки тоже, это не только мальчиков касается, такие девчонки патовые тоже есть».

Ранее Ярославская призвала «вычищать» из соцсетей видео с зацеперами. Мера оградит несовершеннолетних от просмотра такого контента, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в столице.

