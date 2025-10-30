Психиатр Соловьёва: игровой зависимости больше всего подвержены нетерпеливые дети

Врач-психиатр Надежда Соловьёва рассказала, что игровой зависимости больше всего подвержены нетерпеливые дети.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что вопрос игромании стоит рассматривать с разных сторон. Иногда дети находят друзей в онлайн-играх, но бывают случаи, когда дети посвящают играм всё своё свободное время.

По словам Соловьёвой, чтобы у ребёнка не развилась зависимость, необходимо сразу дозировать время, которое он проводит с гаджетами.

Эксперт также отметила, что, если зависимость возникла в более старшем возрасте, может потребоваться психологическая помощь.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко в беседе с «Радио 1» рассказал, что мобильные игры влияют на психику детей и могут исказить восприятие мира.