Как защитить детей от игровой зависимости

Большинство россиян считают игровую зависимость одной из основных угроз гаджетов детям. Почему подростки становятся игроманами, как этого избежать и во что можно играть ребенку без последствий, выяснила Москва 24.

© М24

Цифровая зависимость

Детская зависимость от мобильных устройств волнует почти 70% россиян, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

«Основные угрозы от гаджетов для детей, по мнению взрослого населения, – игровая зависимость (68%), угроза здоровью (62%) и зависимость от социальных сетей (52%)».

В то же время участники отметили, что дети не могут не использовать гаджеты, так как устройства имеют много преимуществ. Наиболее значимые из них:

возможность поддерживать связь с ближайшим окружением (75%);

быстрый доступ к информации (69%); упрощенный доступ к госсервисам (65%).

Ранее эксперты предупреждали, что патологический интерес к соцсетям и видеоиграм наблюдается у 25% подростков в возрасте 10–17 лет, причем у 4,7% это переросло в клиническую зависимость. При этом оказалось, что мальчики более склонны к зависимости (6%), чем девочки (3,2%).

На фоне этого правительство Дании намеревается запретить использование социальных сетей детям до 13 лет. Премьер-министр страны заявила, что они вызывают у детей психические проблемы, включая тревожность, депрессию и трудности с концентрацией внимания.

Установить границы

Врач-психиатр Надежда Соловьева объяснила Москве 24, что вопрос игромании нужно рассматривать с разных сторон. Первая – необоснованные опасения родителей, когда увлечение играми является одним из способов коммуникации для ребенка.

«Дети часто находят друзей через совместные игры, а после продолжают общение офлайн. В таком случае тревога может быть преувеличенной» – отметила эксперт.

Вторая ситуация – реальная зависимость, когда игра начинает преобладать над всеми остальными сферами жизни: учебой, друзьями, едой, общением с близкими, добавила врач.

«Изначально важно дозировать время, которое ребенок проводит за любыми гаджетами, включая компьютер и телефон. Часто родители дают смартфон, чтобы занять ребенка и получить передышку для собственных дел. Однако именно с этого может начаться формирование сильной зависимости, когда гаджет становится ключевым спутником ребенка».

Эксперт подчеркнула, что именно взрослые должны определять временные границы использования гаджетов, а не сам ребенок.

«Естественно, что он, особенно если маленький, будет проявлять недовольство капризами. В таком случае родители должны четко выставлять границы, демонстрируя позицию взрослого», – указала врач.

При этом в случае с подростком 10–12 лет, который настойчиво требует гаджет после исчерпания лимита времени на игры, стратегия зависит от предыдущего опыта.

«Если правила устанавливаются впервые, их необходимо подробно обсуждать. Когда же ограничения были установлены ранее, родителям важно настаивать на их соблюдении. Ключевым моментом является усвоение ребенком границ и понимание нормы», – объяснила психиатр.

Что касается влияния на психику, то при появлении зависимости изменения действительно происходят. Однако зависимость формируется не у всех детей, даже проводящих много времени с гаджетами, – для этого необходим определенный тип личности.

«Наиболее подвержены зависимости нетерпеливые дети, которые хотят быстрого результата. Это врожденная черта характера. Подобная склонность может выливаться в раздражительность, вспыльчивость, а при наличии коммуникационных проблем – в эмоциональные расстройства, такие как гнев, злость и агрессия», – предупредила психиатр.

При этом относительно безопасности игр нельзя однозначно утверждать, что все они плохие. Некоторые, например исторические, могут пробудить интерес к предмету. Другие развивают фантазию. В то же время существуют игры с агрессивным контекстом. Выбор зависит от склонностей конкретного ребенка, подчеркнула Соловьева.

Тем не менее детский психолог Надежда Резенова отметила, что с проблемой любой зависимости обязательно нужно обращаться к специалистам.

«Поэтому родителям важно заниматься профилактикой, чтобы предотвратить ее возникновение. Основой этого являются хорошие, теплые, добрые и дружеские отношения в семье, которые способствуют развитию эмоционального доверия. Когда ребенок взрослеет и становится подростком, единственным эффективным методом воздействия становится налаженное общение, – рассказала врач Москве 24. – Кроме того, при наличии родительской поддержки у ребенка есть с кем разделить переживания, и ему не нужно уходить в иллюзорный мир. В онлайн-игры часто погружаются те подростки, у которых коммуникативные навыки снижены: они не умеют договариваться, рассказывать о себе, переживают все внутри, испытывают стыд и страх. Поэтому развивать навыки общения очень важно».

Для повышения устойчивости психики ребенка к развитию зависимостей с детства необходимо внедрять в жизнь спорт, подчеркнула врач. На соревнованиях, в ситуациях преодоления трудностей, ребенок учится справляться с неопределенностью и тренирует характер, пояснила она.

При этом эксперт отметила, что дошкольнику вообще не рекомендуется проводить время в гаджетах, потому что в этом возрасте должна развиваться моторика с помощью пазлов, активностей на улице. В начальной школе можно играть не более 20–30 минут в день (лучше, чтобы это были развивающие игры). Что касается подростков, то они и так проводят в виртуальном пространстве большое количество времени, поэтому на игры не должно оставаться более двух часов в день, заключила Резенова.