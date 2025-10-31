Как дети травмируются и гибнут во время хоррор-квестов

В Махачкале две девушки погибли на хоррор-квесте. Привязанные к креслам, они не смогли из них выбраться, когда "фаер-шоу" обернулось пожаром. В Стерлитамаке три подростка на квесте выпали со второго этажа. В Анапе девочка упала в обморок от прикосновения к ней "привидения" на "крыше у Карлсона". Тем временем на хоррор-квесты и хоррор-косплей-вечеринки ходят семьями и целыми классами. По данным Ассоциации организаторов квест-индустрии (АОКИ), даже родители, заказывая детям "ужастики", просят: "Нам пожестче".

© Российская Газета

Крендель с корицей

Еще часто посетители не догадываются, что пришли на хоррор. "Хотите поиграть в рыцарей?" - на улице нас зазвала на косплей-игру девушка. Какой ребенок в десять лет не захочет поиграть в Выборге у башни Олафа с артистами из Петербурга?

"Па-а, - радуется сын, - У нас уже полкласса косплеили".

С горящими глазами он объясняет, что косплей - это игра, когда надо надеть костюм героя и играть его образ. В нашем случае - рыцаря, спасающего Олафа от варваров. Костюм рыцаря нам выдают напрокат, хотя косплееры часто их шьют сами. Пошли. И это была ловушка. Вначале задание цепляет - из 12 претендентов в команду Олафа возьмут пятерых, но им надо в тяжелых латах преодолеть виртуальную лестницу, на мечах сразиться с компьютерными захватчиками, одолев их, добежать сквозь загадки до висящих на вертеле призов - пяти кренделей с корицей.

И дети, как слепые, расталкивали друг друга у лестницы. Потом метались вокруг компьютерных мечей, но драться с аватаром не получалось, били по соседу. Из игровой имитации выходила неигровая реальность со слезами и хоррором наяву. Показалось даже, что не то аниматор, не то природа игры дает подсказку - отталкивать и доносить друг на друга. Так мы поняли, что вляпались в скрытый хоррор. Хотя с марта 2024 года, после травм на таких играх, введены новые ГОСТы квестов для детей до 18 лет. Первое правило - организаторы сообщают о возрастных ограничениях. Второе - взрослый по видео следит за развитием сюжета и этапами прохождения локаций. У нас про оба ГОСТа "забыли".

Пугаем честно

Спрос на детские косплей и аниме-вечеринки растет. Такие "фесты", когда они собирают до 500 участников, устанавливают фонд до 20 тысяч рублей за первое и по 5-15 тысяч за призовые места. Родители, не особо вникая в суть, легко платят за костюмы или за мастер-классы по их изготовлению. И хотя их информируют о героях-злодеях, демонах или дивах почти в "голых" нарядах, взрослые настаивают на снятии стресса у детей через страх.

Основатель ивент-агентства "В восторге!" Виктория Веснина говорит, что не раз отказывала таким мамам и папам. Сразу вспомнился Выборг, где туристы, недовольные возрастным порогом допуска их сына к шоу "В гостях у Дракулы", не смирились с отказом. Они скопировали на телефон сайт в Петербурге, где правила допуска на хоррор "гибче", как им подсказали знакотки. Так интерес к хоррору растет через инфошум. И нишевая игра перерастает в "имбовый" или супер-квест для всех, опасный и для психики, и физически.

Так в Москве аниматор, стараясь "честно" напугать девушку, выстрелил в нее холостыми из пистолета. С ожогами ее увезли на скорой. Против аниматора возбудили уголовное дело. По данным депутата Госдумы Яны Лантратовой, в работе у прокуратур страны находятся 27 уголовных дел по хоррор-квестам.

Право выбора и "а че такого"?

Чтобы навести порядок, в Торгово-промышленной палате России прописывают новые правила работы квест-индустрии. Пока разлом перемен балансирует между лобби АОКИ, которая отстаивает право на саморегулирование отрасли, и требованием родительского сообщества - при сохранении регулирования, ужесточить контроль за соблюдением ГОСТов. Споры затягиваются, а эстетика хоррора переигрывает игру в косплей.

"Наденут детки костюм Хаги Ваги и считают, что укусить до крови, - "а че такого?" - делится Виктория Веснина.

С неспособностью детей различать виртуальность и реальность совпадает и неготовность к работе аниматоров.

"Берут на квесты легко, - признает Веснина, - часто студентов и самозанятых. Зачисление пройти можно по мессенджеру. Пока мало квест-румов, где аниматоры трудоустроены официально. Как правило, это неучтенная подработка, с чем надо заканчивать".

Есть также факты, когда аниматоры не имеют профильного образования. Как нет у них и справок о том, что они не состоят на учете в псих- или наркодиспансере. При этом, если аниматор ударил игрока (такое было), дать сдачи ему нельзя - штраф, можно только остановить квест. Но для этого надо знать свои права, а игроки из-за неустойчивой детской психики, когда грани между вымышленным героем аниме, реальностью и своей личностью размыты, от испуга впадают в шок.

Ключевой вопрос

Когда на квестах перестанут травмироваться люди?

Анна Черкасова, президент Ассоциации организаторов квест-индустрии (АОКИ):

Без ожидания новых ГОСТов родителям надо всегда выбирать безопасный и бесконтактный квест. Важно смотреть отзывы. Если перед игрой менеджер позвонил, уточнил, есть ли у ребенка заболевания, это хороший знак. Если с вами заключили договор, это ваш хороший выбор. Но я рекомендую воздерживаться от страшных квестов, чтобы лечение страхом не обернулось ужасами. Пока же мы пришли к согласию о том, что идем по пути федерального регулирования и саморегулирования отрасли. Все понимают: квесты - это не только хоррор, но, прежде всего, образовательные, военно-патриотические и иные развивающие игры, за которыми будущее индустрии развлечений.

Позиция родителя

Мы против двойных стандартов

Юрий Оболонский, директор Национального родительского комитета:

Помимо потери чувства реальности, косплей-хоррор-игры дают детям рост тревожности и агрессии. Их коварство в том, что даже родители не всегда различают безопасный контент и подвохи негатива, которые есть в играх. Тут выход - когда ребенок замыкается в виртуальном мире, родители должны отслеживать контент, который потребляет ребенок, вместе фильтровать и разделять интересы. Но это одна сторона проблемы. Вторая - двойные-тройные стандарты организаторов квестов. Они принимают на работу неготовых аниматоров, ради прибыли закрывают глаза на допуск к "страшилкам" детей, потакают заказам неосведомленных родителей. За это пришло время нести ответственность, включая уголовную. Что, надеюсь, учтут новые ГОСТы, и на чем мы, родители, настаиваем.

Словарь

Косплей (англ. costume play - "костюмированная игра") - квест, где игроки в костюмах героев передают их характер, опираясь на знание игр, комиксов, аниме.