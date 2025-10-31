Культовые произведения Агаты Кристи адаптировали для детей

В Англии культовые детективы Агаты Кристи "Убийство в доме викария" и "Смерть на Ниле" пересказали для детей дошкольного и школьного возраста. Проект - сотрудничество наследников известной писательницы и сына популярного в Великобритании художника Роджера Харгривза, придумавшего популярную детскую серию "Мистер Мен" и "Маленькая мисс", иллюстратора Адама Харгривза, который продолжил дело отца. Создатели уверены, что объединение этих двух полюбившихся многим миров поможет читателям по-новому взглянуть на эти классические истории.

© Российская Газета

Никаких кровавых убийств в детской версии нет, а книги с картинками получили название "Мистер Пуаро: Проделки на Ниле" и "Маленькая мисс Марпл: Сумбур в доме викария". Сыщики Эркюль Пуаро и мисс Марпл, придуманные легендарной писательницей, вместе с героями Харгривза будут разгадывать запутанные преступления с элементами оригинальных произведений. Выпуск детских книг по произведениям Агаты Кристи - часть проекта, посвященного 50-летию со дня смерти писательницы, которой не стало в 1976 году. В феврале обещают выпустить еще несколько адаптированных для этой аудитории произведений королевы детективного жанра.

Нет никаких сомнений, что это выгодное сотрудничество и детективные истории для детей по мотивам известных книг будут отлично продаваться за счет известного имени автора Агаты Кристи, полюбившихся героев и некоторой ностальгии со стороны старшего поколения. Впрочем, учитывая кризис хороших историй во всем мире, судя по количеству экранизаций не новых произведений, а проверенной классики, книги Кристи уж точно не забыты.

Наглядно

Пока никто из российских издателей не сообщал о желании приобрести детские детективные истории по Агате Кристи для выпуска у нас. Но без них мы не многое потеряем.

Если вы ищете детективные истории для своего ребенка, то вот топ-5 лучших книг, проверенных и временем, и современными читателями.

"Следствие ведут Колобки" Эдуарда Успенского. Из разряда нестареющей классики и уж точно оригинальные истории, а не пересказы книг для взрослых. К тому же по своим профессиональным качествам Колобки не уступают известным во всем мире сыщикам Шерлоку Холмсу, Ниро Вульфу, Эркюлю Пуаро и другим.

"Приключения Васи Куролесова" Юрия Коваля. Юмористический детектив о том, как деревенский парень Вася Куролесов едет в город купить поросят, а продавец подсовывает ему рыжего облезлого пса. Повесть проиллюстрировал самый добрый и любимый многими поколениями художник Виктор Чижиков.

Серия "Комиссар Гордон" Ульфа Нильсона. Дело здесь ведет жаба комиссар Гордон. И все начинается с того, что во время первого расследования и долгой слежки в зимнюю ночь во время появления грабителя сыщик не может сдвинуться с места, так как - примерз. У кого просить помощи? Конечно же, у грабителя.

"Зверский детектив" Анны Старобинец. Эта серия книг о жителях Дальнего леса привлечет даже самого нечитающего отпрыска. Забавные персонажи, увлекательные расследования, стиль повествования и чувство юмора автора - не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

"Кортик" Анатолия Рыбакова. Культовая книга для тех, кто постарше. История поиска и расшифровки загадки морского кортика. Первая часть "арбатской" трилогии о Мише Полякове Рыбакова.

Кстати

Ранее сообщалось, что Агату Кристи "воскресят" при помощи ИИ и актрисы Вивьен Кин. Внешность "мамы" Эркюля Пуаро и Мисс Марпл смоделируют, а голос воссоздадут при помощи архивных записей. И вот такая вот нейросетная Агата Кристи проведет курс писательского мастерства: 11 видеоуроков сможет приобрести любой желающий за 79 фунтов (примерно 8550 рублей).