Эксперт рассказал, почему надо записывать детей на плавание

Занятия в бассейне укрепляют мышцы спины и помогают правильно держать осанку за партой.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала уполномоченный по правам ребёнка в столице.

«Когда меня родители спрашивают, как лучше всего подготовить ребёнка к школе, я всё время говорю: отдайте его на плавание. Это самая лучшая подготовка к школе будет, чтобы у него спина окрепла и длинные мышцы спины укрепились. Чтобы он 40 минут смог спокойно просидеть и не получить сколиоз. Всему школа научит, не надо вперёд идти. У нас очень многие мамы такие тревожные — мы наперёд научим его читать, писать. Да вы сделаете только хуже. Читать — да, допускаю. Рассказывать по картинке. Должна быть богатая речь, больше с ним разговаривайте и больше читайте. Если у ребёнка развита богато русская речь, прекрасно он будет учиться в школе. Делайте занятия на внимание, чтобы он мог концентрировать внимание. Вот эти вещи надо делать. Но не тупо же читать, писать, и прописи ему ещё дать в шесть лет, чтобы он все прописи прописал. И чтобы он полгода был лучший. А чего потом-то будет? Вы неправильно подходите к этому».

Ранее Ярославская сравнила начало обучения в школе с шести лет с «зоной рискованного земледелия». Ребёнку необходимо дать возможность «догулять» детство, поделилась уполномоченный по правам ребёнка в столице.