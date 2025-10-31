Владислав Гриб: Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение

Продолжается дискуссия о 12-летнем обучении в школе. Напомним, ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что необходимо продлить школьные годы до 12 учебных лет, причем добавить год "снизу", то есть начинать учебу с 6 лет.

В Минпросвещения на такую инициативу отреагировали с осторожностью. Там отметили, что учебные программы в современной школе выстроены так, чтобы не только соответствовать возрасту учеников, но и учитывать особенности развития каждого ребенка, а в любой инициативе важно оценить возможные последствия изменений, риски и преимущества.

Педагоги и эксперты говорят о том, что год для "детства" - это очень много и не нужно его забирать у детей.

Однако Владислав Гриб уверен: Россия к переходу на 12-летку готова и это вопрос времени.

- Старт школы именно в 7-летнем возрасте совсем не случаен! Именно к этому моменту созревают те мозговые структуры, которые ответственны за регуляцию своей деятельности, абсолютно необходимую в обучении, - рассказала "РГ" руководитель психологической службы московской школы №58 Людмила Авдеева. - Да и на уровне тела большинство шестилеток пока не готовы ни к письму, ни к долговременному сидению за партами. Соответственно, если мы будем начинать обучение раньше, с 6 лет, то потребуется существенно изменить форматы и условия работы: заменить парты на коврики, оборудовать классы игрушками, отменить во всей школе звонки либо вывести младшие классы в отдельное здание.

По словам Авдеевой, также потребуется переобучить и педагогов: уровень их компетенций должен вырасти кратно. Возрастут и требования к их психической гибкости. Размоется граница и точка перехода: от инфантильной позиции дошколенка к социально значимой роли ученика школы.

- При этом трудно не согласиться, что объем информации стал зашкаливающим, - отмечает Авдеева. - В этом смысле, мне кажется, гораздо разумнее было бы продлить обучение в школе еще на год, но "вверх" - до 18-летнего возраста. Тем более что в экономически благополучных странах, и в России в том числе, наблюдается тотальное удлинение периода социального и личностного созревания. Это отражено в критериях ВОЗ - период "подростничества" теперь продлен до 19-летнего возраста (раньше - до 17 лет).

Мнения

Екатерина Щеголева, мама восьмиклассника и студентки:

- Когда мои дети поступали в школу, все твердили: не стоит отдавать ребенка учиться с 6 лет, потому что он еще психологически незрелый. Теперь, видимо, дети у нас стали все психологически зрелые? Они стали быстрее и раньше развиваться? Возможно. Но мне все равно кажется, что раздувать еще больше школьную историю не имеет смысла.

Ксения Журавлева, мама девятиклассника и второклассницы:

- Мне кажется у нас прекрасная система дошкольных учреждений. Выверенная годами по академическим и психологическим аспектам. Детям нужно время на созревание к работе с определенной информацией в школе.

Возможно, стоит увеличить объем подготовки в детских садах. Создать единую программу для дошколят. Но не прибавлять этот год к школе.