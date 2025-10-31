Что подарить на Новый год девочке: 90 идей

Подарок на Новый год для детей — не просто материальный объект: это символ заботы и внимания, укрепляющий эмоциональные связи в семье. А для ребят, пребывающих на пороге подросткового возраста, подарки играют важную роль в самоопределении и раскрытии интересов. «Лента.ру» рассказывает, что подарить девочке 11 лет на Новый год, чтобы сделать ее праздник волшебным.

Для творческих

Творческие подарки хороши тем, что они могут вдохновить ребенка на самовыражение и развитие креативности.

Наборы для творчества

Картина по номерам, набор для рисования, набор для создания украшений или любой другой набор для творчества может стать началом пути в мир искусства.

Это может быть:

картина по номерам;

алмазная мозаика;

набор для рисования;

набор для создания украшений;

наборы для вышивания;

набор для бисероплетения;

набор для создания витражей;

набор для изготовления свечей, мыла или бомбочек для ванны;

набор для украшения комнаты;

набор для скрапбукинга;

набор для вязания.

Книги

Отличный подарок для любого ребенка, если угадать его интересы. Например, любительнице фантастики можно подарить «Хроники Нарнии», а любительницам рисовать — биографию известных художников или руководство, которое поможет освоить различные техники.

Также можно подарить любимую книгу девочки в коллекционном издании

Музыкальные инструменты

Дарить синтезатор, укулеле, гитару или другой инструмент стоит лишь в том случае, если ребенок увлекается музыкой. Иначе вы рискуете купить бесполезную вещь, которая будет забыта.

Билеты на концерт или мастер-класс

«Подарки-впечатления, такие как билеты на мастер-классы, концерты, экскурсии или поездки, обогащают жизненный опыт и открывают новые горизонты», — отметила в беседе с «Лентой.ру» детский и семейный психолог Елена Шеменко.

При выборе такого подарка учитывайте увлечения и интересы девочки: если она не любит готовить, то точно не оценит кулинарный мастер-класс.

Что еще подарить на Новый год творческой 11-летней девочке

танцевальный коврик;

билет в театр;

мольберт и краски;

скетчбук или планшет для рисования;

карандаши или маркеры для рисования;

гончарный круг;

полимерную глину или пластилин;

камеру и аксессуары для съемки фото и видео;

курсы по рукоделию, рисованию или другому увлечению.

Для модных

Кошельки и косметички

Девочки в 11 лет уже начинают интересоваться модой и стилем, поэтому модные аксессуары, такие как кошельки и косметички, могут стать приятным сюрпризом.

«Кошелек или косметичка — отличный подарок для девочки 11 лет, потому что он сочетает в себе яркий и привлекательный дизайн, который точно понравится юной моднице, и при этом принесет пользу при ежедневном использовании», — рассказал «Ленте.ру» директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов.

Сумки и рюкзаки

Стильные и практичные аксессуары всегда привлекали школьниц, поэтому шопер, сумка или рюкзак станут отличным подарком для девочки. Как портфель, так и сумка идеально подойдут для учебы, дополнительных занятий, походов в магазин или прогулок, а наличие множества карманов позволит удобно организовать хранение вещей.

Значки и брелоки

Подбирая подарок для девочки, важно учитывать тренды, которые набирают популярность среди детей в последнее время.

«Среди них — кастомизация, то есть украшение сумок, рюкзаков и одежды с помощью аксессуаров: значков и брелоков в виде котиков, медведей или блестящих зайчиков. Такой подарок позволит девочкам показать свою индивидуальность и создать уникальные и персонализированные украшения», – Максим Кирьянов.

Сегодня брелоки для кастомизации среди прочего выпускаются и в формате антистресс-продукции, уточнил он. Они помогут развивать мелкую моторику и снимать стресс, что особенно важно в возрасте средней школы, когда дети сталкиваются с новыми эмоциями и переживаниями. А еще эти аксессуары представлены во множестве цветов и форм, что, несомненно, порадует любую школьницу.

Практикующий психолог и коуч по детско-родительским отношениям Лариса Окулик согласна с тем, что подарить девочке 11 лет стильный аксессуар можно, но при условии, что она давно хотела его и говорила о нем. А вот дарить детям такого возраста одежду и обувь эксперт не рекомендует: даже если подарок будет брендированным, он, по сути, окажется бессмысленным — ведь родители и так одевают и обувают ребенка.

«Не нужно дарить и ювелирные украшения: мало того что дети не понимают их ценности, так еще и существует риск, что их ограбят», — добавила психолог.

Что еще подарить на Новый год модной 11-летней девочке

парфюм;

набор детской декоративной или уходовой косметики;

мыло ручной работы;

журналы о моде или дизайне;

зеркало с подсветкой;

набор для украшения одежды;

бижутерию;

швейную машинку и ткани.

Для любительниц играть

Конструкторы

Конструкторы развивают терпение и усидчивость, а также улучшают логическое мышление и моторику ребенка. Сейчас существует множество различных вариантов лего на любой вкус: пластиковые и металлические, по фильмам и книгам или абстрактные.

Учитывайте интересы девочки: если она фанатка «Гарри Поттера», купите ей тематический конструктор — например, с совой Буклей или даже с Хогвартсом. А если она любит создавать что-то уникальное, лучше подарить ей большой набор блоков разного размера — с их помощью можно собрать все, что угодно.

Игрушки

В 11 лет многие девочки вырастают из кукол и перестают активно играть с мягкими игрушками. Однако такие подарки все же могут стать актуальными, если будут отвечать интересам ребенка. Ведь вместо обычной Барби можно подарить девочке фигурку ее любимого персонажа из фильма или книги: тогда она не воспримет такой презент как что-то детское.

Настольные игры

Настольные игры развивают логику, воображение и внимание, а также позволяют весело провести время с семьей или друзьями. Более того, сейчас это увлечение считается трендовым, а выбор самих игр стал действительно огромным: от привычных «Уно» и «Монополии» до «Имаджинариума» и «Скрэббла».

Для современных

Смартфон

Современные дети растут в мире технологий — гаджеты становятся неотъемлемой частью их жизни. Необязательно покупать флагманское устройство: сейчас многие более дешевые смартфоны могут похвастаться и хорошей камерой, и встроенным искусственным интеллектом.

Выбор подарка в таком случае зависит не только от желаний ребенка, но и от бюджета родителей.

«Если ребенок давно просит смартфон или колонку, но понимает, что бюджет семьи ограничен и покупка слишком дорогая — есть смысл накопить и все-таки подарить девочке этот гаджет, потому что это будет воспринято как настоящее чудо», – Лариса Окулик, практикующий психолог, коуч по детско-родительским отношениям.

Polaroid

Фотоаппарат, которые моментально выдает готовые фотографии, станет отличным подарком и поводом украсить комнату снимками родных и друзей или создать фотоальбом. Современные модели выглядят стильно, а пользоваться им легко. Однако картриджи со специальной фотобумагой стоят не дешево — учитывайте это при выборе подарка.

Смарт-часы

Удобный гаджет, с помощью которого девочка сможет видеть ваши сообщения и отвечать на звонки, даже если ее телефон лежит в сумке. В зависимости от модели, в смарт-часах есть функции мониторинга сердечного ритма, качества сна, физической активности и других показателей. Также с их помощью можно управлять фото и видеозаписью на сопряженном с ними телефоне.

Что еще подарить на Новый год современной 11-летней девочке:

беспроводные наушники;

очки виртуальной реальности;

умную игрушку;

робота;

беспроводную колонку;

умную колонку;

игровую приставку;

планшет.

Что еще можно подарить 11-летней девочке

Подарочные сертификаты

Сертификат — это отличный выбор подарка для девочки 11 лет. Подарочные сертификаты в магазины игрушек, одежды или подписки на онлайн-сервисы дадут ей возможность самостоятельно выбирать, что она хочет купить или сделать.

Лучше выбирать сертификаты, которые действуют на семью или же на большую компанию, чтобы ребенок мог пойти куда-то с подружками

Подарочные наборы

По мнению Максима Кирьянова, интересной идеей подарка на Новый год для девочек 11 лет могут стать подарочные наборы, в которых представлены товары совершенно разных категорий и на любой вкус. В частности, сейчас особенно популярны подарочные коробки с митенками (перчатками без пальцев), носками, украшениями, чашками, термосами, брелоками, игрушками, сладостями и косметикой.

Если девочка любит косметику, то ей наверняка придется по душе маникюрный набор, мелки для волос, бомбочки для ванны, а также комплект из нескольких гелей для душа.

Адвент-календари

Интересные варианты подарочных наборов — это адвент-календари и скретч-карты, которые геймифицируют подарки и помогают создать у детей трепетное ожидание каждого дня до Нового года.

«Адвент-календари, как и другие интерактивные подарки сегодня находятся на пике популярности. Их продвигают многие инфлюенсеры. В целом сейчас ассортимент праздничной продукции настолько разнообразен, что можно подобрать универсальный подарок для девочек любого возраста», –Максим Кирьянов, директор по маркетингу и коммуникациям

Что означают подарки для детей

Подарок — это не просто вещь: это возможность показать, что вы понимаете и цените мечты ребенка. Идеальный подарок должен сочетать практичность и эмоции, быть ярким и запоминающимся.

Детский и семейный психолог Елена Шеменко добавила, что для 11-летних девочек, которые находятся на пороге подросткового возраста, подарки также играют важную роль в самоопределении и раскрытии интересов. В этой возрастной категории уже видна индивидуальность, и стандартные игрушки могут не вызывать ожидаемого восторга. Поэтому, если девочка любит конкретные занятия и о чем-то давно мечтает, важно учитывать ее интересы и потребности.

Как выбрать идеальный подарок

Выбор идеального подарка для девочки 11 лет требует внимания к ее интересам и увлечениям, рассказала Елена Шеменко. В этом возрасте дети начинают формировать свою индивидуальность и интересы, и понимание их предпочтений может существенно повысить значимость подарка. Проявляя внимание и заботу при выборе, родители помогают ребенку чувствовать себя любимым и значимым, одновременно поддерживая его в стремлении к самовыражению и саморазвитию.

«Таким образом, подарок становится не просто вещью, а ценным вкладом в эмоциональное и интеллектуальное развитие ребенка», — отметила детский и семейный психолог.

Не стоит забывать, что подарки нужно красиво оформить — для девочки это важно. Но вместе с тем не нужно делать из подарков культ, нельзя допускать, чтобы ребенок оценивал их («Вы подарили мне дешевую вещь»). Подарки не могут быть дешевыми или дорогими: они должны быть желанными и нужными.