Офтальмолог перечислил популярные мифы о детском зрении

Детский офтальмолог, офтальмохирург, профессор Игорь Азнаурян в интервью радио Sputnik перечислил распространенные мифы о детском зрении.

Первый миф - «высокая температура является причиной косоглазия». На фоне лихорадки глаза действительно могут начать косить, но температура здесь выступает спусковым крючком скрытой невыявленной дальнозоркости/астигматизма/слабости глазных мышц. В этой ситуации важно вовремя обратиться к врачу для проверки состояния глаз.

Второй миф - «очки с дырочками лечат близорукость». По словам Азнауряна, перфорационные очки создают лишь иллюзию четкости за счет сужения поля зрения и увеличения глубины резкости, никакого лечебного воздействия здесь нет. Их использование приведет только к прогрессированию проблемы.

Третий миф - «морковь способна улучшить остроту зрения ребенка». Витамин А полезен для здоровья сетчатки, однако не влияет на близорукость или дальнозоркость, вызванные формой глазного яблока.

Четвертый миф - «лазерную коррекцию проводят только совершеннолетним». Врач Азнаурян отметил, что современные технологии позволяют выполнять операцию детям. Такое решение требует серьезного обследования и диагностики, принимается консилиумом врачей.

Пятый миф - «плохое зрение всегда передается по наследству». Генетика является важным, но не всегда решающим фактором. Реализацию предрасположенности зачастую провоцируют образ жизни, избыточные зрительные нагрузки, недостаток времени на свежем воздухе при дневном свете.