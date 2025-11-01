Эксперт объяснил, как собрать детский гардероб для непогоды

Принцип многослойности в детском гардеробе — универсальный помощник в непогоду. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель департамента продукта и дизайна Lassie Ольга Мишина.

«Среди частых ошибок в соблюдении системы слоев стоит отметить покупку одежды с большим запасом на вырост: если куртка сидит слишком свободно, она не будет греть. Игнорирование системы многослойности, которая помогает ребенку оставаться в полной защите при любых погодных условиях», — рассказала эксперт.

Мишина также отметила, что принцип многослойности появился благодаря спортсменам, полярникам и работникам предприятий на Крайнем Севере.

«За годы жизни в холоде они поняли: три тонких слоя греют лучше одного толстого. Так одежда образует воздушную прослойку, которая работает как термос: сохраняет тепло зимой, не дает перегреться осенью. Если погода поменялась, всегда можно что-то снять или добавить», — добавила она.

Руководитель бренда также разобрала все три слоя, которые необходимы для сохранения температуры.

«Первый слой — то, что соприкасается с кожей. Он отводит капельки пота. Для прохладной погоды подойдут лонгсливы или хлопковые футболки. В сильные холода ― термоноски и термобельё из шерсти мериноса или с добавлением синтетических материалов, которые обеспечат влагоотведение. Второй слой сохраняет тепло: флисовая кофта или толстовка, вязаные свитера и кардиганы. Третий слой — верхняя одежда, защита от ветра, дождя и снега. Куртка должна быть водонепроницаемой, ветрозащитной и дышащей, не прилегать слишком плотно к телу, ведь под ней будут ещё 2 слоя, и в то же время не быть на 3 размера больше», — объяснила Мишина.

В заключение она отметила, как комбинировать эти слои.