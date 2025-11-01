Эксперты раскритиковали предложение перейти на 12-летнее обучение в школах

Важнее выработать у ребёнка привычку к познанию.

Сегодня люди получают образование на протяжении всей жизни. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил член правления организации Михаил Кушнир.

«Сегодня скорость изменения такова, что мы в течение одной человеческой жизни меняем несколько раз свои какие-то направления, поэтому такого рода подход, если тебя не натолкают в детстве, то ты окажешься неудачен, он в принципе уже не работает. Сегодня задача так не стоит. Более того, если раньше можно было отучиться в школе, а потом работать или в техникум, ПТУ, кто хочет — институт, а потом работа-работа-работа. Сегодня изменений нескольких вещей происходит, сегодня у людей по два-три-пять образований. Учиться нужно всю жизнь. А раз так, задача школы — сделать таким образом, чтобы человек научился это делать».

Ранее в Общественной палате заявили о готовности страны к переходу на 12-летнее обучение в школах. Вопрос лишь во времени, заявил заместитель секретаря Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.