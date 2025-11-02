В России потребовали возродить институт детских игрушек

Возродить институт игрушек и ввести их обязательную психологическую экспертизу предложили в Госдуме, дабы сознание наших детей не травмировали куклы в гробиках, зубастые зайчики и другие чудовища. Существует ли такая необходимость в РФ, выясняла «Вечерняя Москва».

Предложение прозвучало на круглом столе «Игрушки как канал скрытой пропаганды: визуальные образы, маркировка, проверка, квоты».

«Неоднократно обращала внимание на то, что 75 процентов игрушек в России — импортные, и многие из них — от компаний, которые открыто поддерживают антироссийскую повестку. Они не только транслируют чуждые ценности через образы вроде кукол-мертвецов, гибридов человека и животного, но и финансируют действия против нашей страны, зарабатывая при этом на нашем рынке», — заявила председатель Комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Депутат предложила возродить институт игрушек, который включал бы и обязательную психолого-педагогическую экспертизу всех игрушек — чтобы оценивать не только материалы, но и воспитательное воздействие. По ее мнению, необходимо усилить маркировку: родители должны четко понимать, какие ценности транслирует игрушка, усилить таможенный и рыночный контроль, поддержать отечественных производителей: ввести налоговые льготы, гранты, квоты в госзакупках для тех, кто создает патриотичные, добрые, ценностно-ориентированные игрушки.

Разберемся, какие на данный момент существуют требования к игрушкам.

«Они изложены в Техническом регламенте Таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек". Регламент не предусматривает требования к ценностям, — рассказал "Вечерней Москве" генеральный директор компании, оказывающей услуги по сертификации, Василий Ефремов. — Игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению она не представляла опасности для жизни и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, и обеспечивала отсутствие риска: обусловленного конструкцией игрушки; обусловленного применяемыми материалами; связанного с использованием игрушки, который невозможно исключить при изменении конструкции игрушки без изменения ее функции и основных характеристик, замены материала. Риск при использовании игрушек должен соотноситься с возрастными особенностями детей».

Актуальность разговора о том, какие ценности должны нести в себе игрушки, невозможно переоценить. Этим летом к неудовольствию родителей умы всех ребят захватили зубастые монстрики Лабубу.

«Дети часто предпочитают странные и страшные игрушки. Это может быть связано с тем, что чем товар абсурднее, тем он лучше запоминается. Если бы игрушки были похожи на привычных мишек или зайчиков, то они не так хорошо запоминались бы», — рассказала «Вечерней Москве» клинический психолог Валерия Амелина-Прилепская.

По мнению экспертов, сама по себе игрушка не может навредить психике здорового ребенка. Важен контекст игры и то, какой смысл дети придают своим «друзьям».

«На мой взгляд, психолого-педагогическая экспертиза — это излишне. Наделить негативным смыслом можно и Чебурашку, и матрешку, — считает клинический психолог Марианна Абравитова. — Более того, игрушки со странной и немного пугающей внешностью даже могут помочь ребенку пережить страхи. Контроль над монстриком ограждает ребенка в будущем от страхов. Игрушки должны быть абсолютно разными, и не только миловидными. Потому что игра должна подарить разнообразный опыт».

Но что если посмотреть на инициативу с другой стоит запрещать чудаковатые иностранные игрушки (конечно, речь не идет о контрафакте и о компаниях, которые нарушают законодательство РФ). Нужно развивать культуру русской игрушки, которая сейчас, к сожалению, находится в упадке, делать отечественные модели конкурентоспособными, чтобы рука ребенка сама потянулась, допустим, к матрешке, а не к барби.

Традиция русской игрушки неразрывно связана с народным промыслом. К сожалению, где-то эта культура угасает. В печальном состоянии находится, например, абашевская игрушка — русский художественный промысел, сформировавшийся в Спасском уезде Тамбовской губернии (ныне Спасский район Пензенской области). Это свистульки, изображающие животных в фантасмагорическом сказочном облике. Ими сейчас занимаются отдельные мастера (их количество не превышает десятка человек), зачастую исключительно на заказ. В Нижегородской области чуть было не утратили промысел новинской деревянной игрушки.

К сожалению, сейчас такие изделия никак не могут конкурировать с массмаркетом.

— Изначально основным потребителем народной игрушки были дети, поэтому к детям и через детей она должна и вернуться. Многое, что усвоено нами в детстве, мы проносим через всю жизнь. И есть надежда, что, передав сегодня эту культуру через систему образования, мы обеспечим непосредственную передачу умений и навыков уже традиционными путями: от отцов — детям. Необходимо знакомить с народной игрушкой в детском саду и в школе», — отмечает кандидат искусствоведения Елена Васильева.

Институт игрушки, который предлагается воссоздать, может стать местом, где разработают стратегии: как осовременить народные игрушки, как обеспечить массовое производство, сохраняя аутентичность, как правильно подать их на рынке? Учитывая сегодняшний тренд на всевозможные атрибуты русской культуры, превратить народную игрушку в модное веяние вполне возможно.

Стоит сказать, что сейчас Институт игрушки существует в подмосковном Сергиевом Посаде как учебное заведение, филиал Российского университета традиционных художественных промыслов. Он проводит экспедиции, конференции, другие мероприятия, направленные на сохранение традиций. Но, похоже, сейчас индустрия нуждается в людях, которые будут не только сохранять традиции, но и двигать их вперед.

Неваляшка

В России первая неваляшка появилась примерно 200 лет назад: вероятнее всего, ее прообраз, куклу даруму, привезли из Японии купцы. Центром ее производства была Нижегородская губерния. Неваляшек продавали на ярмарках, однако стоили они дорого и потому в небогатых семьях передавались от поколения к поколению. В 1957 году Всесоюзный научно-исследовательский институт игрушки разработал несколько моделей неваляшек для выпуска в Тамбове на одном из крупнейших пороховых предприятий в России, которое производило не только военную, но и гражданскую продукцию.

Богородская игрушка

Богородская русская традиционная игрушка происходит из села Богородское Московской губернии. Игрушка выполняется из дерева, в основном из липы. Перед изготовлением игрушки липа должна сохнуть два года. Далее игрушки отделываются резьбой, которая ритмично ложится на поверхность и украшает изделие. Некоторые части игрушки делали подвижными. Одни игрушки крепились на подставках-тумбочках, а внутрь вставлялась пружина — она и приводила фигурку в действие.

Матрешка

Изобретение русской матрешки датируется сравнительно недавно — конец XIX века. В этот период знаменитый токарь Василий Звездочкин, который занимался изготовлением деревянных игрушек, по просьбе художника Сергея Малютина изготовил из дерева болванку, в которую вложил такие же раскрывающиеся заготовки, но различные по размеру. Сюжетом для росписи самой первой игрушки стали повседневные дела русских красавиц. Матрешка состояла из 8 деревянных кукол. Позже число кукол варьировалось и доходило даже до 48 деревянных барынь. Матрешки производили в артели Саввы Мамонтова в Сергиевом Посаде.

Дымковская русская народная игрушка

Изготовляли такую глиняную игрушку в слободе Дымково, расположенной неподалеку от города Кирова. Умельцы трудились в слободе Дымково в одиночку и семьями. К началу XIX века игрушки из Дымкова распространились по всей России. Дымковская игрушка традиционно выполняется в форме барыни, всадников, гусаров, фантастических птиц и животных, а также существуют многофигурные сюжетные композиции.

Каталог уродцев

В 2025 году в тренды по всему миру попали сразу несколько необычных и, откровенно говоря, странно выглядящих игрушек.

Вакуку

Появились этим летом. Игрушки известны своим «странно милым» дизайном с выразительной мимикой, веснушками и торчащим зубом. При этом коллекционерам приходится долго охотиться за нужной куклой, ведь их продают в закрытых коробках, и покупатель узнает вид игрушки только после покупки.

Фуглеры

Гротескные уродцы со вставными человеческими зубами начали покорять интернет и кошельки пользователей совсем недавно. При этом у них нет какого-либо установленного дизайна. Все фуглеры разные по цвету, образу, настроению, текстуре и размеру. Есть совсем небольшие брелоки, примерно 5−9 сантиметров в длину, а есть полноценные игрушки до 40 см в высоту.

Лабубу

Зубастый монстрик появился на полках маркетплейсов в 2024 году (а в родном Китае — еще раньше), однако заинтересовал публику только в этом году. И хотя их продажи уже не такие впечатляющие, аналитики считают, что тренд на них сохранится еще надолго.

