Как подростки становятся зацеперами

Ирина Крохмаль, психолог, социолог, в интервью интернет-порталу "МК" пояснила, почему подростки начинают увлекаться зацепингом, и какую роль в смертельном увлечении несовершеннолетних мог играть 27-летний мужчина, которого подозревают в их координации.

Ирина Крохмаль отметила:

"Тут предстоит разобраться: брал ли 27- летний человек за это деньги? Если да, то это экстремальный бизнес. Если нет: то какой у него мотив? Собирать сообщества глупых и наивных подростков, которые ищут выброса адреналина. Это как в произведении «Тимур и его команда», только наоборот.

Можно сказать, что он как руководитель этого отряда. Вот именно неокрепших умов, потому что ими можно манипулировать. И именно поэтому он их, скорее всего, выбирал. Возможно он манипулировал ими в своих меркантильных целях, если доказано, что он зарабатывал на этом деньги. Просто так будет неинтересно. Человеку 27 лет - это третий десяток. Не скажешь, что он какой-то глупый или неосведомленный. Он же понимал, что они рискуют жизнью.

Он машинист поезда, он главный. И он этим детям дает возможность почувствовать адреналин, попрыгать по вагонам, испытать какое-то удовольствие. И выбрал он неслучайно подростков. Им интересно все, они сейчас «цепляются» и идут туда, где интересно, туда, где они еще чего-то не пробовали, чего-то не знают, их влечет к приключениям. Они этим своим интересом продавливают пространство и уже понимают, на что они способны.

Кто-то прыгает с тарзанки за деньги, кто-то зацепером бесплатно. И в данной ситуации 27-летний дядечка - способствует этому. Зачем ему это надо, сам мужчина расскажет на суде. Скорее всего, он тоже испытывал какие-то ощущения. Этот человек из психологической группы людей, так называемых "адреналинщиков".

Психолог пояснила происходящее на следующем примере:

"Если мы обратимся к животному миру, то увидим, что в любой стае есть главарь. Есть те, кто идут за главарем, те, кто охраняют эту стаю и сидят, как сторож, с "ружьем". И есть, допустим, те, кто воспитывают детей в этой стае. То есть каждый выполняет свою роль и свою функцию.

У людей тоже есть персоны, которые выбирают адреналиновые профессии. Это в основном те, кто идут в военное дело, пожарные, люди, которые подвергают свою жизнь опасности или которые занимаются "агрессивным спортом" боксом, борьбой и т.д. Даже игроманы, когда играют на компьютере в шутеры, они тоже переживают адреналиновый стресс. Вот это все адреналиновая тема. Так как в процессе этого идет мощнейший выброс адреналина и по ощущениям он очень сильный и к нему многие привыкают и даже может возникнуть зависимость.

Так же это зависит от природных вещей от внутриутробного развития человека. Если мать адреналинщица, то ребенок будет таким же. То есть он не будет тихим, спокойным шахматистом, который будет сидеть спокойно и в кубики играть".

Ирина Крохмаль добавила:

"А если обратиться к истории, то зацеперы и раньше тоже были. Они просто прыгали по поездам, по крышам. И вот так из одного города в другой просто катались бесплатно. И у них даже в голове не возникала мысль, что они могут какую-то травму получить или улететь с этого поезда, если не хватит сил удержаться. Потому что азарт и адреналин, если он осознан и используется взрослым человеком по назначению, то можно сказать, что он спасает человека".