Офтальмолог развеял миф о запрете коррекции зрения детям

Процедуру необходимо делать в «золотое окно» возможностей, когда система максимально «гибка».

Важно действовать оперативно, способствуя правильному формированию зрения.

«Однако этот подход основан на устаревшем представлении, что глаз перестаёт расти именно к совершеннолетию. Ключевая проблема такого ожидания в том, что мы упускаем «золотое окно» возможностей — период детства, когда зрительная система максимально гибка. Именно в это время формируются такие состояния, как «ленивый глаз» — амблиопия — или большая разница между глазами. Если бездействовать, ожидая 18 лет, мозг может адаптироваться к неправильному зрению, и последствия станут необратимыми: обычные очки уже не помогут, так как проблема закрепится на уровне мозга», — рассказал в беседе с ОТР детский офтальмолог, офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель объединения детских глазных клиник Игорь Азнаурян.

Миф возник из-за того, что 40 лет назад лазерная коррекция воспринималась исключительно как косметическая процедура для взрослых. Технологии того времени не позволяли излечить полностью, особенно детей.

Ранее офтальмолог Анна Русановская поделилась рекомендациями по сохранению зрения. Не стоит приближать планшет и электронную книгу слишком близко к глазам. Гаджеты рекомендуется располагать на расстоянии не ближе 25 см от глаз.