Ученые нашли способ точнее прогнозировать тревожность у подростков

Учёные из университета Южной Калифорнии обнаружили, что двойное сканирование мозга с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) помогает точнее прогнозировать тревожность у подростков. Об этом сообщает Medical Press.

В эксперименте участвовали дети от 13 до 15 лет. Оказалось, что совмещение процедур даёт более точную картину работы нейронов. Например, у детей с так называемым «осторожным темпераментом» можно предсказать развитие тревожных расстройств по активности в передней поясной коре мозга.

По словам руководителя исследования Эмилио Вала­деса, комбинированное сканирование планируют применять на детях младшего возраста и для профилактики других психических заболеваний.