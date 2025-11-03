Какими необычными видами спорта хочет заниматься молодежь

Молодое поколение все чаще демонстрирует интерес к необычным видам спорта. Опрос среди обучающихся в высших учебных заведениях россиян в возрасте от 18 до 23 лет показал, что студентам интересны различные виды единоборств и многоступенчатые системы тренировок.

Боксом или борьбой мечтает заниматься каждый третий студент в России; гимнастикой, йогой, акробатикой - каждый пятый. 18% студентов готовы практиковаться в регби.

Каждого шестого (17%) интересует кроссфит: система тренировок высокой интенсивности, в которой сочетаются упражнения из аэробики, гимнастики, атлетики, пауэрлифтинга), каждого восьмого (13%) - падел (командный вид спорта с элементами тенниса и сквоша) или гольф. 9% выбрали бейсбол и водное поло.

Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками Российского студенческого спортивного союза.

Обсуждая отношение к тренировкам, молодые люди отмечают, что традиционные спортивные клубы не соответствуют современным запросам зумеров. Их не устраивает предлагаемый формат и атмосфера, поскольку традиционные клубы часто построены по «олдскульной» логике: фиксированные абонементы, строгие графики, скудная инфраструктура и классические программы, по которым работают тренеры.

Согласно данным опроса, зумеры хотят свободы выбора и самовыражения. Им ближе формат drop-in - пришел и позанимался, не подписываясь на год, стильные пространства, где приятно не только тренироваться, но и снимать контент для соцсетей, и возможность заниматься в компании друзей или членов комьюнити по интересам.

Респондентам важна максимальная цифровизация: мобильное бронирование, онлайн-трекинг прогресса, геймификация (очки, челленджи, рейтинги). Зумеры хотят видеть результат сразу и получать игровую мотивацию.