Как защитить детей при использовании умных колонок

В управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России подготовили рекомендации по безопасному использованию умных колонок детьми. Для защиты конфиденциальности эксперты рекомендуют отключить персонализированные ответы. Это предотвращает использование истории запросов ребёнка для формирования ответов и таргетированной рекламы. Через приложение можно удалить предыдущий контекст и очистить данные.

Чтобы ограничить доступ к неподходящему контенту, следует включить «Детский режим», активировать фильтры по возрасту и безопасный поиск. Необходимо проверить разрешённые навыки и оставить только проверенные.

Ребёнок не должен иметь возможность совершать голосовые покупки или управлять критическими устройствами умного дома, такими как замки и электроприборы. Через приложение можно настроить оповещения о попытках доступа к запрещённому контенту и контролировать время использования колонки.

Специалисты советуют использовать надёжный Wi-Fi с сильным паролем, менять имя и пароль устройства, включить многофакторную аутентификацию и своевременно обновлять программное обеспечение.