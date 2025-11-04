Физиолог предупредила о скрытой опасности игровых комнат для детей

Детские игровые комнаты часто становятся зонами распространения инфекций из-за большого скопления детей, тесного контакта и частого несоблюдения гигиены. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, физиолог Татьяна Крымцева.

По словам врача, основная опасность игровых комнат — высокая концентрация детей в замкнутом пространстве. Она объяснила, что они постоянно взаимодействуют: дышат друг на друга, обнимаются, вместе играют в одном домике или на горке, касаются одних и тех же игрушек, поручней, мягких модулей. Поэтому в игровых комнатах особенно легко подхватить болезни, которые передаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, добавила она.

«Особенно распространены после посещения игровых комнат ОРВИ и грипп: один чихающий ребенок за несколько минут может "поделиться" вирусом со всей компанией. Также могут быть ветрянка, корь, краснуха: если в помещении был больной ребенок без симптомов, вирус может оставаться в воздухе и на поверхностях. Распространены и кишечные инфекции: ротавирус, норовирус, энтеровирус. Ими заражаются через немытые руки», — предупредила Крымцева.

Кроме того, физиолог рассказала, что в игровых комнатах можно заболеть конъюнктивитом, который легко передается через прикосновение к глазам грязными руками. Еще более неприятные болезни — стрептодермия, чесотка, грибковые инфекции, которые передаются при прямом контакте с кожей или зараженными поверхностями, добавила она.