В регионах приняли законы, которые помогают семьям и защищают интересы детей

В Самаре вдвое увеличили выплаты беременным студенткам. Учащиеся колледжей благодаря властям Петербурга теперь смогут ездить на экскурсии бесплатно. А у пензенских выпускников 9-х классов появилось право на продолжение обучения в родной школе. Среди новых региональных законов мы выбрали те, что касаются семей и детей. Их много. Вот некоторые из них.

В Самарской области до 200 тысяч рублей подняли выплаты студенткам очных отделений вузов и колледжей, которые готовятся стать мамами. Раньше размер единовременной бюджетной помощи составлял 100 тысяч. Эта льгота действует с января 2025 года. И тем, кто получил ранее 100 тысяч, доплатят разницу. Власти сообщили: в бюджете на 2026-2028 годы тоже предусмотрены деньги для студенток. По прогнозам, в ближайшие два года этой льготой воспользуются 1200 человек.

Аналогичная программа действует и в других регионах. Только за последний месяц в Татарстане 32 беременные студентки подали заявки на выплаты. В Удмуртии в этом году 150 женщин получили единовременную выплату в 150 тысяч, а в Марий Эл - 82 студентки.

В Пензенской области на этот раз позаботились о праве школьников продолжить обучение. В регионе были случаи, когда после окончания начальной школы и 9-х классов ребятам, не прошедшим индивидуальный отбор, отказали в зачислении в 5 и 10-й классы. Перейти в следующий класс в родной школе ученики смогли только после вмешательства детского омбудсмена в Пензенской области. Теперь у детей есть гарантии продолжения учебы в своих школах при наличии в ней классов универсального профиля, а при их отсутствии - в другой школе, но в том же районе или округе.

Расширились права и у студентов колледжей и техникумов Петербурга. Они теперь ездят на культурно-познавательные экскурсии бесплатно. С 2022 года в городе такой возможностью пользуются школьники. С историей и достопримечательностями родных мест познакомились уже десятки тысяч ребят. Экскурсии оплачивают из городского бюджета: в среднем по 100 миллионов рублей в год. Но студенты колледжей и техникумов оставались обделенными. В Петербурге сочли это несправедливым и вышли на федеральный уровень с инициативой - дать регионам возможность оплачивать познавательные поездки для всей учащейся молодежи до 23 лет. Госдума идею одобрила. И с 1 сентября такое право получили все регионы России.

На Дону позаботились о детях-сиротах. Ростовские депутаты приняли закон о наставничестве для них и ребят, оставшихся без попечения взрослых. Он определяет наставничество как форму соцподдержки, помогающую детям адаптироваться к взрослой жизни. Для ребенка важно правильно выбрать траекторию своей жизни, профессию, учебное заведение. Дать ребенку денег, одежду, телефон проще, чем правильно вести его по жизни.

Наставником может стать гражданин России не моложе 25 лет, который проживает в регионе и обладает необходимыми нравственными качествами. Координировать программу будут социально ориентированные некоммерческие организации. Они выберут и подготовят кандидатов, заключат договоры, будут оказывать поддержку. На первых порах надо обеспечить наставниками 270 детей и подростков. А в перспективе поддержка может понадобиться более четырем тысячам детей на гособеспечении.

В Петербурге пасынков и падчериц включат в официальный состав многодетной семьи. Казалось бы, усыновленные и удочеренные - такие же дети, члены семьи. Но учитывать ли их при решении вопроса о "многодетном" статусе, каждый регион решает сам. Многие дали на это добро, например, в Москве, Севастополе, Калининградской области, Карелии и Коми, Чечне и Чувашии.

Теперь такие изменения внесут и в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Это позволит еще большему количеству семей получать городские меры соцподдержки для многодетных. Например, они имеют право на земельный капитал для строительства дач - в этом году более 472 тысяч рублей. Если несовершеннолетних детей семеро и больше, предоставляется микроавтобус. Также большим семьям положены ежемесячные пособия, различные компенсационные выплаты и другие льготы. Всего в Петербурге более 56 тысяч многодетных семей. Новая инициатива затронет еще 156.