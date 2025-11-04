Гинеколог дала оценку новому стандарту ведения беременности в России

В России начали действовать новые правила оказания медицинской помощи беременным. Закон устанавливает сроки постановки на учет в течение двух недель после первого обращения, если женщина пришла на ранних сроках беременности, и в течение недели, если она обратилась позже. Это нововведение направлено на решение проблемы позднего обращения женщин за медицинской помощью, что позволяет выявлять и устранять множество рисков на ранних стадиях беременности.

Врач-акушер-гинеколог Любовь Ерофеева, эксперт Всемирной организации здравоохранения по репродуктивному здоровью, рассказала об этих изменениях.

Одним из ключевых достижений стало массовое внедрение неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ). Этот метод, в отличие от комбинированного скрининга, позволяет более точно и безопасно выявлять грубые генетические патологии на ранних сроках беременности.

«Во всем мире этот метод успешно применяется уже более десяти лет. Теперь и наша система здравоохранения признала его наилучшим скрининговым методом на ранних сроках беременности», — отметила Ерофеева в интервью «Радио 1».

Хотя доля ложноположительных или ложноотрицательных результатов составляет около 15-20%, этот показатель незначителен для большого числа обследованных.

Новый стандарт также включает обязательное психологическое консультирование, которое помогает женщинам справиться со страхами, связанными с беременностью и родами.

«Многие женщины мечтают о втором ребенке, но боятся трудностей предыдущей беременности. Для тех, кто из-за психологических проблем не решается на второго ребенка, такая поддержка будет очень полезной», — подчеркнула Ерофеева.

Она признала, что в регионах может возникнуть дефицит психологов, предпочитающих частную практику, но исключила возможность роста тревожности у будущих матерей из-за усиления диагностики. По ее мнению, психологическая помощь и образовательные программы направлены на снижение уровня страхов.