Сколько детей в России страдают ожирением

Врачи бьют тревогу. Ежегодно в стране растет число детей, имеющих лишний вес. Специалисты напоминают, ожирение связано с риском развития диабета у детей.

В России растет число детей, имеющих лишний вес. На конец прошлого года диагноз «ожирение» имели 642 626 детей, сообщает ТАСС.

Как отметила глава НМИЦ эндокринологии Минздрава, заслуженный врач РФ Наталья Мокрышева, ожирение опасно тем, что приводит к развитию диабета. Кроме того, проблемы с весом приводят к развитию ишемии, онкологии и проблем с сосудами.

Между тем, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о значительном достижении в борьбе с детским ожирением.

Для взрослого же населения проблема остается крайне острой. Особенно тревожной специалисты называют ситуацию, когда ожирение передается «по наследству» — от матери к ребенку, создавая порочный круг.