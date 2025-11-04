Сенатор назвал безопасный возраст для первого телефона

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин считает, что оптимальный возраст для самостоятельного использования мобильного телефона — от 12 до 14 лет. По его словам, в этом возрасте дети уже способны осознанно обращаться с гаджетами и понимать возможные риски.

При этом Шейкин отметил, что при правильном подходе родителей телефон можно доверить ребёнку и раньше. Если взрослые с ранних лет формируют у детей цифровую культуру, объясняют правила безопасности и контролируют процесс, устройство может стать полезным инструментом обучения и общения.

Сенатор подчеркнул, что важно найти баланс между полным запретом и свободным доступом к смартфону. Полное ограничение может привести к социальной изоляции ребёнка, а отсутствие контроля — к киберугрозам и психологическим проблемам.