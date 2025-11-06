В Москве работают школы для пап: кого и чему в них учат

Проблема отцов и детей была во все времена, утверждают психологи. Но если раньше сын говорил отцу, что он прав и больше знает, получая в ответ порцию возражений, то сейчас проблема в дистанции. Дети и родители все меньше разговаривают друг с другом. Уходя с головой в работу или увлечения, у мужчин не остается времени на ребенка. Вернуться в семью и укрепить отношения с подрастающими наследниками и пытаются специалисты столичных семейных центров в клубах для пап.

© Российская Газета

Уроки по субботам

На занятия папы приходят не одни, а вместе с малышами от двух лет. Например, в семейном центре "Отрадное" уроки, если их можно так назвать, проходят по субботам. На каждое занятие собираются около десятка отцов с детьми. Малышня начинает занятие с разминки и прогулки по колючему и неровному коврику, затем ребята преодолевают полосу препятствий, и лишь после этого начинаются игры с папами. Психолог, например, предлагает собрать пазл или вырезать геометрические фигуры. Сначала специалист наблюдает, кто что и как делает, а затем присоединяется и дополняет игры подсказками и разными техниками.

"Обучение отцовству отличается от традиционных подходов к воспитанию. Мужчины часто воспринимают это как обязанность, а не удовольствие. Именно поэтому важно сделать занятия интересными и увлекательными, позволяя отцу почувствовать радость совместного творчества и общения с ребенком", - заметила в беседе с "РГ" Екатерина Котляр, психолог семейного центра "Отрадное" и куратор программы "Территория отцовства".

Как же столько взрослых мужчин вдруг нашли время и пришли на занятия?

"Я люблю своего ребенка и хочу, чтобы моя трехлетняя Аринка запомнила меня, когда будет вспоминать свое детство. Многие мужчины понятия не имеют, как говорить со своим ребенком, не говоря о том, чтобы сесть и поиграть с ним", - ответил Алексей Алешин.

Ему своих дел тоже хватает - у отца семейства два автосервиса и страсть к автоспорту, но в ежедневной суете он не забывает звонить жене, а по вечерам уделять внимание малышке.

"Мы с ней и в кухню играем, и башни строим, но и она у нас всю неделю при своих делах. После сада ходит на гимнастику и рисование", - уточнил он.

А вот субботу Алешины решили сделать днем папы - утром Алексей гуляет с Ариной, а затем они идут в семейный центр.

"Смотрите, какой мы кораблик смастерили из бумаги, тут я помогал дочке, а вот на прошлом занятии мы рисовали кисточками золотую осень, тогда Арина была главной и учила меня", - говорит Алешин.

Занимается в этой школе и Владимир Виниченко с трехлетним Колей. Сын у него четвертый, и, казалось бы, опыт общения с детьми у мужчины есть.

"Сам я не знаю, что такое отец, мой ушел из семьи, когда мне было два года. Но я точно знаю, что ходить на работу и решать взрослые проблемы, общаться со взрослыми людьми намного легче, чем с детьми", - признался мужчина.

Ему 60 лет, бабушек, которые помогали бы растить сына, уже нет, дел по работе и дому всегда много, но каждую субботу он вместе с Колей с удовольствием идет в школу.

"Жене одной не справиться. Но у нас разные методы воспитания. Когда у Коли что-то не получается, например, приклеить бумагу или собрать конструктор, мама старается все сама сделать за него, а я говорю мальчику: пробуй еще раз, сделай сам. Этому приему меня научили в семейном центре, говорят, что так ребенок вырастет самостоятельным", - уточнил Виниченко.

"Это целая наука"

Все папы в клубе, к слову, активные, и дети у них такие же. Марку еще нет трех, а он уже размахивает клюшкой и отбивает шайбу, конечно, лед здесь воображаемый, но ребенку очень нравится. Папа - Михаил Васильев, признался, что у него с отцом были не такие теплые отношения:

"Он был закрытым, и мне не хватало его внимания, поэтому со своим ребенком я хочу проводить как можно больше времени. Но чтобы наше общение было качественным, я общаюсь со специалистами, что-то даже записываю на занятиях, например, как увлечь малыша по дороге домой или успокоить, если он плачет из-за сломанной игрушки. Это целая наука".

А еще Михаил убежден - нельзя упускать время:

"Жизнь у меня одна, и я стараюсь себя тормошить, не лениться, общаться с семьей, пока есть такая возможность - пока я домохозяин. До рождения сына занимался мотогонками, потом помогал жене в декрете. Теперь же вожу ребенка в сад в группу кратковременного пребывания, когда пойдет на полный день, я выйду на работу".