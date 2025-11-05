Какие анализы и консультации вошли в детский медосмотр

С 1 сентября медосмотры у детей проводятся по-новому: появились новые возможности. Какие исследования и консультации теперь предусмотрены?

© Российская Газета

Серьезная проверка здоровья начинается в роддоме: малышу, в частности, проверяют зрение и слух, а также выполняют "пяточный тест" (берут кровь из пяточки) для определения рисков на 36 наследственных болезней. Сделать это надо не позднее 28 дней с момента рождения.

В возрасте одного месяца младенца осмотрят детский хирург и офтальмолог, причем с проверкой глазного дна. Консультация невролога теперь будет в три месяца, а прием у стоматолога - в год.

Повторные исследования слуха и зрения теперь также положены в один год и в шесть лет, перед школой.

Скрининги на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития (в том числе, аутизма) будут проводить в 1,5 и в два года.

Для этого родителям нужно будет подробно ответить на вопросы специальной анкеты.

Еще одно новшество - исследование уровня холестерина в крови экспресс-методом. Его будут проводить в шесть и десять лет детям, относящимся к группе риска (с лишним весом и ожирением, проблемами с сердцем).

Детей по правилам обследуют ежегодно. Но самые подробные исследования и консультации широкого спектра специалистов предусмотрены в возрасте 6, 15, 16 и 17 лет.

Детальный медицинский осмотр перед поступлением в школу нужен еще и для того, чтобы определить, к какой группе здоровья относится ребенок.

По итогам всех обследований решение принимает педиатр - всего предусмотрено пять групп здоровья. Родителям и учителям важно знать, к какой группе отнесен ребенок: от этого зависит допустимый уровень умственной и физической нагрузки.

Конкретно

Что входит в медосмотр в 6 лет

Врачи: педиатр, невролог, хирург, стоматолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский, акушер-гинеколог (девочки), уролог-андролог (мальчики), детский эндокринолог.

Исследования и анализы: