Минцифры вводит детские сим-карты. Об этом в среду, 5 ноября, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев в рамках межрегионального форума поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— По детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений, — уточнил он.

Оформление подобных сим-карт будет происходить только с согласия родителей. Пожилые россияне, в свою очередь, смогут через «Госуслуги» назначить доверенное лицо для получения быстрого доступа к геотрекам от оператора связи, передает РИА Новости.

Недавно ведомство сообщило, что 1 апреля на государственном портале «Госуслуги» состоялся запуск нового сервиса, который позволил россиянам контролировать количество зарегистрированных на них SIM-карт.

В Государственной думе также приняли в первом чтении законопроект, обязывающий мобильных операторов маркировать телефонные звонки компаний россиянам. Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн сообщил, что некоторые сотовые компании уже внедрили механизм.