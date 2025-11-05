Перечислены ошибки школьников, повышающие стресс перед экзаменами

Прокрастинация, при которой подготовка к экзамену откладывается до последнего момента, лишь усиливает стресс перед испытаниями. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Кроме того, по ее словам, тревогу усиливает отсутствие плана подготовки, а также общения с друзьями и близкими, поддержка которых необходима.

«Многие исследования подтверждают, что высокий уровень стресса негативно сказывается на учебных результатах. Студенты с низким уровнем тревожности, как правило, показывают лучшие результаты, чем те, кто испытывает высокий стресс. Стресс может влиять на концентрацию и запоминание, что, в свою очередь, отражается на итоговых оценках», — отметила эксперт.

Старший научный сотрудник НИИ терапии и профилактической медицины, врач-эндокринолог Алла Овсянникова до этого говорила, что подростки в возрасте 15–17 лет чаще сталкиваются с ожирением. По ее словам, это объясняется пристрастием к вредной пище на фоне стресса перед экзаменами.

