Что делать, если схватки начались дома, а не в роддоме

Роды — это естественный процесс, но в некоторых случаях они внезапно начинаются дома. В таких ситуациях важно знать, какие действия могут помочь до прибытия медицинских специалистов.

В беседе с ИА RuNews24.ru фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасёва рассказала, что в первую очередь не стоит паниковать.

«Первое и самое важное — сохранить спокойствие. Если роды начались дома, всё равно звоните в скорую помощь. Не стоит паниковать и метаться — лучше принять удобное положение в ожидании медпомощи. Если же нет активных потуг и прорезывания головки, то лучше самостоятельно поехать в роддом и не терять время», — советует медик.

Эксперт подчеркнула: следует обязательно позвонить в скорую медицинскую помощь. Медики смогут оценить состояние пациентки и принять решение, как действовать в той или иной ситуации.

«Обязательно позвоните в «скорую», даже если вы не уверены, на каком этапе идут роды. Иногда помощь необходима уже на ранних стадиях, и быстрое реагирование может спасти жизнь матери и ребенка», — говорит специалист.

Если помощь еще не приехала, и ситуация требует активных действий, можно выполнить некоторые несложные меры. Во-первых, необходимо обеспечить безопасность и комфорт беременной: уложить роженицу на кровать/диван и положить под нее чистую пелёнку или ткань, чтобы обеспечить чистоту для новорожденного.

«Если вы знаете, что роды идут и нет противопоказаний к естественным родам, связанных с боковым/ тазовым предлежанием плода и других противопоказаний, в ожидании медиков нужно следить за схватками. Женщина должна регулировать дыхание. Если потуги активны, есть прорезывание головки и идет второй период родов, то нужно тужиться во время схваток, не ожидая медиков, чтобы родить ребенка», — рекомендует Ольга Карасёва.

Если же произошли потуги и малыш появился на свет, то не стоит перерезать пуповину. Эту важную манипуляцию стоит доверить опытным медикам, отмечает фельдшер. Если ребенок родился, но не дышит — можно простимулировать его.

«Если сразу не происходит самостоятельный первый вдох ребенка, можно слегка стимулировать его. Погладьте малыша по спинке или похлопайте по стопам. Можно аккуратно шлёпнуть по попе или положить на маму для теплообмена. Далее осушите ребенка полотенцем, чтобы он быстрее адаптировался к внешней среде», — пояснила эксперт.

Ольга Карасёва добавила: если есть противопоказания к естественным родам или выявлено боковое/тазовое предлежание плода, лучше сразу ехать в стационар. В случае осложнений или если роды не идут по плану, помощь врача обязательно потребуется.

Фельдшер посоветовала будущим мамам заранее ознакомиться с процессом родов: посещать курсы для беременных, читать о том, как проходят роды.