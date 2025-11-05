Психолог оценил идею сократить летние школьные каникулы

Предложение о сокращении летних школьных каникул – это правильное предложение с точки зрения психологии и физиологии, заявила Москве 24 психолог Олеся Покусаева.

Идею о сокращении летних каникул в школе предложила детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская. Она пояснила, что во время каникул родители не знают, чем занять ребенка на такой длительный срок. В частности, детские лагеря редко предлагают смены дольше 14 дней, из-за чего летом дети сидят дома. Ярославская предложила сделать июнь учебным месяцем, в который ученики могли бы заниматься творческими вещами.

Покусаева, комментируя инициативу, отметила, что есть два аргумента в пользу сокращения каникул.

«Во-первых, дети крайне перегружены в обычные учебные часы. Если убрать творческие предметы и оставить нагрузку только по основным дисциплинам, то ученики не будут уделять так много времени занятиям. Например, старшеклассники находятся в школе до 16–17 часов, а затем делают уроки до ночи – это ненормально», – уточнила специалист.

Во-вторых, продолжила она, после трехмесячных каникул весь сентябрь уходит на адаптацию. Ребята тяжело втягиваются в учебу после долгого перерыва.

«Опыт многих стран показывает, что каникул продолжительностью 1,5–2 месяца вполне достаточно, если дети не перегружены так, как в нашей системе. Поэтому я поддерживаю эту инициативу», – подчеркнула психолог.

По ее словам, школьники привыкнут к новому режиму, потому что они умеют перестраиваться, а те, кто только пойдет в 1-й класс, не будут знать иного распорядка. Опыт других государств свидетельствует о позитивном влиянии таких реформ на детскую психику, уточнила Покусаева.

«На вопрос о том, не помогают ли творческие предметы в середине расписания отдохнуть и переключиться между математикой, химией и историей, следует отметить, что у многих детей с творческими наклонностями есть допсекции, и им подобные школьные предметы не особо нужны», – добавила эксперт.

Она считает полезной идею, если бы в школах по основным предметам ввели сдвоенные уроки, как в вузах. По ее мнению, это может быть эффективнее, чем разбивка их другими дисциплинами.

«Такой подход позволяет глубже погрузиться в тему и активнее в ней работать, что улучшает усвоение материала. Речь идет в первую очередь о школьниках с 5–6-го класса», – резюмировала Покусаева.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отменить домашнее задание из-за сильной нагрузки на школьников. Учебе и домашней работе дети уделяют 8–10 часов в день, считает парламентарий.

Однако с мнением Володина не согласился зампред ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он считает, что нагрузку на учеников нужно снижать, но было бы неправильно полностью отменить домашние задания, поскольку они учат детей самостоятельной работе.