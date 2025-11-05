К чему приведет сокращение летних каникул до двух месяцев

Летние каникулы можно сократить до двух месяцев, считает уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. По ее мнению, в июне дети могут продолжать посещать уроки рисования, музыки, труда и физкультуры. Она отметила, что в России самые длинные в мире каникулы (три месяца), но у родителей нет возможности уйти в отпуск на такой срок. Рационально ли это предложение и как длительный отдых влияет на работоспособность школьников, «Вечерняя Москва» обсудила с психологом Надеждой Резеновой.

© Вечерняя Москва

Чьи интересы в приоритете?

По мнению специалиста, с точки зрения родителей двухмесячные каникулы у детей, при которых в первый месяц лета они ходили бы на творческие занятия и в кружки, это было бы удобно — как минимум один месяц не приходилось бы переживать о том, чем занять ребенка.

«Но и двухмесячного отпуска тоже нет у многих родителей. Нужно понять, чьи потребности закрывает это предложение — родителей или детей. Если мы говорим о заботе к детям, тогда и наш фокус должен быть на них», — считает собеседница «ВМ».

В этом вопросе, по словам психолога, нужно оценивать: что выгоднее и удобнее для ребенка, успеет ли он только за два месяца каникул переключиться с учебы на отдых и восстановить силы.

«На мой взгляд, сейчас и так достаточно высокая нагрузка в школах. Поэтому я бы лично не стала сокращать каникулы», — добавила Резенова.

Многим детям может не хватить двух месяцев для полного восстановления после учебной нагрузки. К тому же часто школьники заранее начинают тревожиться о том, что каникулы подходят к концу и скоро снова придется возвращаться в учебные классы.

«Поэтому я бы не лишала этого третьего месяца каникул. Лучше пусть они отдыхают, переключаются и восстанавливают силы. У родителей, как у взрослых, больше ресурсов и умений справляться со своими нагрузками. У детей такого опыта еще маловато», — отметила эксперт.

Три месяца каникул достаточно для того, чтобы ребенок полноценно отдохнул, переключился, а затем вернулся обратно к учебному процессу — но важно, чтобы каникулы были правильно организованы.

«То есть это должно быть не просто времяпрепровождение в интернете, а какие-то выезды, выходы, прогулки на свежем воздухе, путешествие с родителями, если есть такая возможность. Отдых должен быть разнообразным, и при этом включать в себя и время, когда можно ничего не делать — поболтать с друзьями, погладить кошку. Во время учебного процесса времени на это может не хватать», — заключила Резенова.

Сколько длятся каникулы в других странах

Два месяца — столько уже отдыхают летом школьники в Польше. Как правило, каникулы начинаются в 20-х числах июня и заканчиваются 31 августа. При этом ученики старших классов после окончания учебного года еще сдают экзамены, а младшеклассники, хоть и перестают заниматься, могут ходить на различные факультативы в школе и отправляться с одноклассниками в театры, музеи, походы, на выставки.

Летние каникулы в США в зависимости от школы начинаются в конце мая–начале июня и заканчиваются в конце августа. Продолжительность отдыха может варьироваться также в зависимости от штата или определенного школьного округа, поэтому где-то каникулы могут закончиться уже в начале последнего летнего месяца.

Самыми короткими летними каникулами могут «похвастаться» британские школьники — занятия заканчиваются в конце июля, а уже 1 сентября дети возвращаются в школы. Однако у них есть по две недели отдыха на Рождество и Пасху, а также недельные каникулы в октябре, феврале и мае. Примерно так же каникулы организованы и в Германии — летом школьники могут отдохнуть всего шесть недель, но зато в течение года у них есть короткие периоды отдыха по случаям различных праздников.

В Испании есть много национальных праздников, которые дают школьникам дополнительные выходные. Летние каникулы длятся с 20-х чисел июня (дата разнится в зависимости от региона страны) до середины сентября.

В других странах летние каникулы длятся:

Япония — около 40 дней (с середины июля до конца августа);

Южная Корея и Тайвань — чуть больше месяца (с конца июля до конца августа);

Кипр — с начала июня до середины сентября;

Китай — с середины июля до конца августа;

Италия — с середины июня до середины сентября;

Турция и Греция — с июня по сентябрь;

Аргентина — с декабря по март.

С декабря по март отдыхают школьники и в Перу, но для них это единственные каникулы в году.

Летние каникулы можно провести, не уткнувшись в телефон, а в лагере. Но не у всех родителей есть такая возможность. Как занять школьника в период летних каникул, чтобы они прошли с пользой для ребенка, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Артемия Сибирского.