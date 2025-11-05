В ГД высказались о разработке профстандарта по патриотическому воспитанию

Формализация может не принести пользы, а в худшем случае навредить.

Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил первый зампред комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Олег Смолин.

«Если бы это зависело от меня, то никаких профстандартов для специалистов, которые будут заниматься патриотическим воспитанием, я бы не принимал. Патриотическим воспитанием каждый на своём уровне должны заниматься и воспитатели детских садов, и учителя, и преподаватели колледжей и вузов, и педагоги дополнительного образования. На мой взгляд, главный враг воспитания — это бюрократизация или формализация. С моей точки зрения, нам нужны не профстандарты, нам нужно образование личностей, которые будут через свою личность воспитывать граждански, патриотически, духовно-нравственно своих учеников. Никакими профстандартами такого не достигается. Личность формирует личность, в этом суть воспитания. Поэтому пытаться всё формализовать, с моей точки зрения, в лучшем случае не даст пользы, в худшем случае будет вред. Потому что ничто так не вредит настоящему формированию личности, как формализация».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на проректора РАНХиГС по молодёжной политике Алексея Спирина сообщила, что в России появится профстандарт по патриотическому воспитанию. Программу по подготовке специалистов, которые будут отвечать за духовно-нравственное воспитание молодых людей, планируют разработать к февралю 2026 года.