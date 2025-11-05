Названы неочевидные признаки проблем со слухом у ребенка

Не всегда родители сразу замечают, что ребенок слышит хуже, чем надо. Неочевидные признаки проблем со слухом оториноларинголог Soft Medical Center Людмила Джапаридзе раскрыла в беседе с «Газетой.Ru».

Доктор отметила, что иногда первые тревожные сигналы кажутся безобидными, например, когда малыш не откликается на имя, просит сделать телевизор громче или часто хлопает себя по ушам. Но такие мелочи могут указывать на проблемы со слухом.

Одна из самых частых причин снижения слуха у детей — серная пробка, продолжила оториноларинголог.

«В условиях сухого и жаркого воздуха сера становится плотной и перестает естественно выходить из слухового прохода. Со временем она может полностью перекрыть его, из-за чего слух снижается», — объяснила Джапаридзе.

Иногда проблема кроется не в пробке, а в так называемом экссудативном отите. Это состояние, когда после перенесенного ОРВИ или при увеличенных аденоидах за барабанной перепонкой остается жидкость. Она, по словам эксперта, мешает прохождению звука, словно ребенок все время слышит через воду. Обычно это временно, но если жидкость не исчезает, слух может снижаться надолго.

Врач посоветовала обращать внимание на поведение ребенка. Если он часто переспрашивает, делает громче мультфильмы, не реагирует на шепот или звуки сбоку, стоит записаться к лор-врачу. Проверка слуха у детей занимает всего несколько минут и помогает вовремя выявить нарушения.