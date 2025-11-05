В Госдуме началась борьба с «домашкой»

В стенах Госдумы РФ прозвучала очередная «школьная» идея — на сей раз она касается необходимости пересмотра подхода к выполнению домашних заданий. По мнению депутатов, сегодня школьники не могут справиться с «домашкой» самостоятельно и эта задача ложится на плечи родителей — после рабочего дня им нужно решать уравнения и разбираться с правописанием. А если те не хотят «включать мозги» после рабочего дня, то нанимается штат репетиторов. Такой системный подход опустошает кошельки у самой уязвимой части общества — семей с детьми.

© globallookpress

Как обычно, не обошлось без скандала. Только что закончились первые долгожданные школьные каникулы, удачно совмещенные с ноябрьскими праздниками. Вернувшись из поездок, пригорода или просто после мощного расслабона от учебы, дети и их родители с удивлением обнаружили внушительное задание на первый постканикулярный день: тесты, ЦДЗ (цифровые домашние задания) и повторения. Вроде бы как не обязательные (в некоторых школах), но «двойку» влепить вполне могут. Или отчитать, что тоже неприятно. А ведь еще в начале учебного года из ведомств системы образования вышло несколько громких заверений, что в каникулы дети наконец отдохнут. И даже в последний (для суеверных — крайний) день включительно.

Но и это еще не все. Если пробежаться дальше по расписанию, то в некоторых школах на второй постканикулярный день запланировано целых две контрольных работы. Причем в выпускном девятом классе. А это значит, что снова посыплются неудовлетворительные оценки, которые повлияют на средний балл аттестата. Стресс? Конечно. Так же посчитали и в Государственной думе.

Взяться за школьную «домашку» в период всего обучения, а не только в каникулярные дни в очередной раз решили в парламенте. Вице-спикер ГД Борис Чернышов, курирующий в недавнем прошлом вопросы образования, предложил организовать в школах дополнительные занятия для учащихся, испытывающих трудности с освоением программы. Ведь все мы знаем, что если в несущих стенах школьной программы вылетает 2-3 кирпича, то рушится все здание. И дальнейшее строительство не имеет смысла. А вот бы найти проблему и вставить недостающие элементы!

«Я предлагаю изменить сам подход к домашним заданиям, чтобы они перестали быть источником стресса и непонимания для детей. Ученики часто остаются один на один с заданиями, не зная, как их выполнить, не успев усвоить материал на уроке. В результате они либо обращаются к родителям, которым, опять же, приходится нанимать репетиторов, либо приходят в школу с невыполненной работой», — сказал Чернышов.

Проблема «второй школы» для родителей действительно существует. Ведь в большинстве учебных заведений принята по умолчанию образовательная триада. Согласно ей в учебном процессе участвуют три ключевых элемента: школьник, школа и родители. Неуспеваемость чада — это зона ответственности родителей в том числе. Поэтому до последних классов родители обязаны контролировать выполнение домашней работы. А иначе школа имеет полное право обвинить семью в неисполнении родительских обязанностей. И такие прецеденты не так уж редки. Особенно когда учебные заведения хотят избавиться от неугодного ученика или входят в клинч с его семьей.

Игра в пинг-понг между семьей и школой достаточно распространена. И у администрации учебных заведений гораздо больше приемов. Вместо тьюторства — постановка на внутришкольный учет. Вместо работы с психологом — постановка на учет в ПДН. Вместо своевременной поддержки и дополнительных разъяснений — перевод из профильного класса, что в дальнейшем практически сводит на нет поступление в 10-е классы.

«МК» недавно писал о ситуации в екатеринбургской школе. В выпускных классах были отменены допы — дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Директор объяснил это дырой в бюджете. На запрос «МК» был дан ответ, что учебное заведение обязано предоставлять объем знаний только в рамках школьной программы. А все допы — по желанию школ. В тот же разряд «желательных» услуг попадают и консультации с отстающими учениками. А вот родителям выбирать не приходится. Чадо надо спасать, поэтому деньги, с трудом заработанные на всех членов семьи, уходят репетиторам. А если детей не один и не два? Возможные проблемы в обучении становятся одним из сильных аргументов отказа от многодетности. Ведь тратить на репетиторов придется на одну голову больше.

По словам вице-спикера ГД, помощь с домашними заданиями должна стать частью учебного процесса.

«Для этого необходима развитая система поддержки: активнее привлекать учителей, вводить ставки тьюторов и организовывать дополнительные занятия для отстающих прямо в школе. Так у детей появится хоть немного времени на отдых и восстановление сил», — подчеркнул депутат.

Любой труд должен быть оплачен. А занятия с отстающими та еще пахота. Борис Чернышов, предвосхищая неизбежные вопросы, отметил, что такой подход требует изменения системы оплаты труда учителей. Но и педагоги должны изменить подход, сместив акцент с оценивания знаний на достижение понимания.