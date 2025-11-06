Почему стоит исключить из рациона детей ароматизированные десерты

Десерты, в которые добавляют искусственные добавки, не годятся для детского питания.

© runews24.ru

Как они воздействуют на растущий организм, в разговоре с РИАМО рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалиста, такая продукция содержит много сахара и жира, что негативно сказывается на здоровье ребенка.

При этом искусственные добавки, например, ароматизаторы, искажают вкусовые предпочтения ребенка.

«Такие десерты могут формировать у ребенка привыкание к интенсивным синтетическим вкусам, что отличает их от обычной домашней сладкой выпечки», — сказала Кашух.

В результате ребенок потеряет интерес к натуральной пище, которая гораздо полезнее для детского растущего организма.

Ранее эксперты рассказали, что стресс приводит к ожирению.