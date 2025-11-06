Чем опасно для детей искусственное вскармливание

В состав порошковых смесей помимо «чужеродного белка» входит «пальмовое масло».

На кормление из бутылочки ребёнка «подсаживают» ещё в роддоме, отметила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я не случайно вожусь с этим грудным вскармливанием. Первое после вздоха — это то, что ребёнок ест. А вы знаете, что у нас в сухих смесях, кроме чужеродного белка, то же самое пальмовое масло? Посмотрите на то, что входит в состав этих смесей, посмотрите, сколько денег они зарабатывают. И давайте зададимся вопросом, почему у нас до сих пор в родильные дома компании туда входят, буквально ногой открывая дверь, приносят эти смеси, говорят, что это от них подарок. А дальше та смесь, на которую подсадят ребёнка в роддоме, её родители будут потом покупать, а это 40 тысяч в месяц. Есть официально доказанные цифры прямой корреляции отсутствия грудного вскармливания и диабета, ожирения, аутизма, и я могу продолжать этот список. Надо думать о здоровье и благополучии семьи».

Ранее гинеколог ВОЗ Любовь Ерофеева посоветовала молодым матерям кормить детей грудью минимум 8 месяцев. Лучше делать это до года. Так ребёнок получит дополнительную иммунную защиту. У него сформируется «правильная» микробиота.