Как облегчить утренние пробуждения детей

Трудности с утренним пробуждением детей в короткие дни с поздним восходом солнца - распространенная родительская проблема. Психолог Дарья Дугенцова поделилась с RT простыми рекомендациями для комфортных подъемов.

© Российская Газета

По мнению психолога Дарьи Дугенцовой, утреннее пробуждение детей зависит от освещения. Рекомендуется использовать мягкий свет или лампы для светотерапии, имитирующие солнечный.

Для плавного пробуждения можно включить светильник до подъема ребенка. Дугенцова также советует утренние ритуалы: потянуться, обнять близких, выпить воды, позавтракать. Для дошкольников - превращать это в игру (например, сказки о солнце), а для младших школьников - проводить мини-исследования (записывать время восхода).

Специалист считает, что подросткам стоит объяснить, как работают световые лампы, и обсудить с ними удобные утренние привычки.