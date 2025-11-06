Гинеколог ВОЗ ответила, опасно ли искусственное вскармливание для детей

Если бы подобная тенденция действительно была зафиксирована, это стало бы «достоянием общественности».

Заслуживающих доверия исследований по теме нет, подчеркнула в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» специалист общественного здравоохранения и здоровья Любовь Ерофеева.

«Исходя из того, что я эксперт Всемирной организации здравоохранения, мне кажется, что я бы знала об этом тоже, если бы это было так. Если это какие-то разрозненные несколько исследований, то это одна история, потому что, если это и в других странах тоже замечено, отмечено, то это было бы достоянием общественности. Я сторонник доказательной медицины. Если что-то опубликовано, и если это какое-то многоцентровое исследование, и оно заслуживает доверия, то это одна история. А если просто депутат что-то сказал, то это совсем другая история. У меня такой информации нет. А уж тем более то, что после искусственного вскармливания у людей развивается и диабет, и всё на свете, точно было бы это известно эндокринологам. Об этом бы говорил не только депутат».

Ранее Татьяна Буцкая предупредила о риске развития диабета и аутизма у детей на искусственном вскармливании. В состав порошковых смесей помимо «чужеродного белка» входит «пальмовое масло». На кормление из бутылочки ребёнка «подсаживают» ещё в роддоме, отметила зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в эфире радиостанции «Говорит Москва».