Звезда «Блестящих» нашла необычное занятие для сына

Надежда Ручка – не только одна из самых ярких солисток «Блестящих», но и прекрасная мама. Ее сыну Льву восемь лет и звездная родительница старается всячески его развивать. Об этом она откровенно рассказала корреспондентам «МК».

© Лилия Шарловская

- Я стараюсь по максимум быть с сыном, - объясняет Надежда. – И со школы забираю, и на тренировки отвожу. Сын у нас занимается капоэйрой – это бразильское единоборство, в котором присутствуют элементы музыки, танца, спортивной гимнастики. Они занимаются под бой барабанов.

Надежда говорит, что столь необычное для большинства детей занятие сыну нравится. Впрочем, на первом месте у него все же школа. За успеваемостью ребенка Ручка тоже следит лично. Она сама в школе была отличницей, поэтому старается передать знания и сыну.

- Он пока средненько учится, - говорит Надежда. – Математика ему хорошо дается, английский – тоже. Все остальное – средне из-за невнимательности. Я его за оценки не ругаю. А вот за невнимательность, разгильдяйство – могу.

- Потому что он - очень умный мальчик: я это вижу, - продолжает Ручка. – Но, когда он, например, списывает какое-то слово, бывает, начнет писать и бросает. Я ему говорю: «Ты за невнимательность получаешь плохую оценку! Если бы ты был дурак, я бы тебе слова не сказала! А, когда ты за невнимательность получаешь плохую оценку, то это, конечно, обидно!». Я вспоминаю свои годы: я школу любила. Мне нравилась физика и математика. Денис (муж певицы – авт.) тоже хорошо учился. Он больше гуманитарий.