В Москве совершенствуют систему психологической поддержки учеников

Московское образование совершенствует систему психологической помощи ученикам. Школьные психологи начинают работать более проактивно - помогают не только при уже возникших трудностях, но и предотвращают их, создавая в школе атмосферу доверия и эмоционального комфорта. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© Российская Газета

"Современные дети растут в условиях высокой учебной и социальной нагрузки, постоянного потока информации и ожиданий. Важно, чтобы школа была не только местом обучения, но и пространством доверия и эмоционального благополучия. Поэтому мы совершенствуем работу школьных психологов - они начинают действовать более проактивно, работают с классами в важные для ребят периоды, родителями и педагогами. Все специалисты прошли курсы повышения квалификации и актуализировали свои знания, а теперь регулярно участвуют в супервизиях, где обсуждают практические методы работы и обмениваются опытом. Это позволяет вовремя замечать трудности и оказывать поддержку ребёнку на высоком уровне", - отметила вице-мэр.

В московских школах работают более 2,5 тысяч психологов. Ежегодно они проводят десятки тысяч консультаций и занятий с детьми, родителями и педагогами.

Все столичные школьные психологи прошли курсы повышения квалификации, разработанные совместно с экспертами Московского городского педагогического университета. Программа включает современные подходы к диагностике, профилактике и сопровождению детей, а также методы взаимодействия с педагогами и родителями. К курсам подключаются и классные руководители - чтобы вместе обеспечивать благополучие учеников.

Теперь психологи уделяют больше внимания адаптации детей к изменениям в образовательной среде - при переходе в новую школу, формировании нового класса или подготовке к экзаменам. В таких ситуациях специалисты проводят как индивидуальные консультации, так и групповые занятия для развития саморегуляции, эмпатии и навыков конструктивного общения. Это поддерживает эмоциональное благополучие учеников и формирует доверительную атмосферу в классах.

Школьные психологи начнут активнее взаимодействовать с родителями. Планируется проведение регулярных лекций и встреч, где психологи расскажут, как наладить диалог с ребёнком, поддерживать подростка в стрессовых ситуациях и замечать тревожные сигналы.

Для поддержки психологов введён формат регулярных супервизий - профессиональных встреч, на которых специалисты обмениваются опытом, обсуждают методы работы и получают консультации экспертов.

Во всех московских школах работают психологи. К ним можно обратиться при волнении, трудностях в общении, снижении настроения или переживаниях, связанных с учёбой и экзаменами. Помимо детей, к школьному психологу могут прийти родители и педагоги - если замечают эмоциональные изменения у ребёнка или хотят посоветоваться, как лучше его поддержать. Информация о специалисте, номере кабинета и времени, когда с ним можно пообщаться, размещена в каждой школе и сайтах учреждений. В ближайшее время каждый классный руководитель направит родителям контакт школьного психолога своего класса, чтобы родители могли быть с ним в прямой коммуникации. При необходимости можно также получить консультацию московских психологов по телефону 051 (круглосуточно, бесплатно) или в чате на сайте мырядом.онлайн.